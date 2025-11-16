İran, son yıllarda giderek artan kuraklık tehdidine karşı radikal bir adım attı. Ülke, son 50 yılın en kurak sonbaharını yaşarken, yağış oluşturmak amacıyla bulut tohumlama uygulamasına resmen başladı. İlk deneme, ülkenin kuzeybatısında yer alan ve uzun süredir kuraklık nedeniyle büyük ölçüde kuruyarak tuz çölüne dönüşen Urmiye Gölü havzasında gerçekleştirildi.

İlk denemenin Urmiye Gölü havzasında gerçekleştirildiği bildirildi. cnnturk.com un haberine göre: Ülkenin kuzeybatısında yer alan Urmiye Gölü, İran’ın en büyük gölü olmasına rağmen uzun süredir süren kuraklık nedeniyle büyük ölçüde kuruyarak geniş bir tuz çölüne dönüşmüş durumda. IRNA, benzer uygulamaların diğer eyaletlerde de sürdürüleceğini aktardı.

BULUT TOHUMLAMA NEDİR?

Bulut tohumlama, uçaklar aracılığıyla gümüş iyodür ve tuz gibi partiküllerin bulutlara püskürtülerek yağış oluşumunun tetiklenmesini amaçlayan bir yöntem. İran, geçen yıl bu teknolojiye artık tamamen kendi imkânlarıyla sahip olduğunu açıklamıştı.

"SON 50 YILIN EN KURAK SONBAHARI"

Ülkenin meteoroloji kuruluşu, bu yılki yağış miktarının uzun vadeli ortalamaya kıyasla yaklaşık yüzde 89 azaldığını belirtti. Kuruluş ayrıca, "Şu anda ülkenin son 50 yılda yaşadığı en kurak sonbaharı yaşıyoruz," bilgisini ekledi.

Yerel yetkililere göre, başkent Tahran'daki yağış miktarı son yüz yılın en düşük seviyesinde ve İran eyaletlerinin yarısı aylardır tek damla yağmur görmedi. Birçok eyalete su sağlayan barajlardaki su seviyeleri de rekor düşük seviyelere inmiş durumda.

Bu ayın başlarında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kış gelmeden yağmur yağmaması hâlinde Tahran’da tahliye ihtimalinin gündeme gelebileceği uyarısında bulunmuştu. Bölgedeki diğer ülkeler, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, yağış oluşturmak için uzun süredir bulut tohumlama yöntemini kullanıyor.