Bulutistan, Orta Asya’nın dijital yüzünü değiştiriyor!

Türkiye’nin en büyük yerli bulut hizmet sağlayıcılarından Bulutistan, gerçekleştirdiği hizmetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bulutistan’ın birincil çözüm sağlayıcı olarak yer aldığı, güçlü yerel temsilciliklerle önemli iş ve güç birliği yaptığı Bakü All Star Projesi ile marka, global büyüme stratejine yeni bir adım daha eklemiş oldu.

Birçok avantajı beraberinde getiren, Bulutistan ve İş ortakları arasında oluşturulan Bakü All Star iş birliği ağı, uzmanlık ve kaynakları birleştirerek müşterilerin bölgedeki ihtiyaçlarına özel çözümlerin tek bir noktadan kesintisiz sunulmasına olanak sağlıyor.

Nuriyev: Bölgede güçlü bir dijital dönüşüm ekosistemi kuracağız

Bakü All Star, Bulutistan’ın çeşitli teknolojik alanlarda faaliyet gösteren 25 iş ortağını kapsıyor. Bu çeşitli ağ, geniş bir ihtiyaç yelpazesine hitap eden kapsamlı çözümler sunmaya olanak tanıyor ve hizmet verilen her pazarın özel taleplerinin karşılanmasını sağlıyor.

Bakü All Star’ın amacı hakkında Bulutistan All Star Orta Asya, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Müdürü Samir Nuriyev; “Amacımız, müşteri ihtiyaçlarını öngörmek ve tespit etmek. Bulutistan’ı yerel pazarda yüksek teknoloji ve inovatif lider olarak konumlandırıp uçtan uca çözümler sunmaktır. Gelişmiş teknolojileri ve müşterilerimizi derinlemesine analiz eden anlayışımızı kullanarak, başarıyı artıracak ve uzun vadeli iş ortaklıkları geliştirecek özel çözümler sunmayı hedefliyoruz. Temel hedefimiz, bölgede güçlü bir dijital dönüşüm ekosistemi kurmaktır” dedi.

Orta Asya ve Azerbaycan önceliklerimiz arasında yer alıyor

Projenin Bulutistan için önemi ile ilgili Nuriyev, “İş ortaklarımızı yerel pazara dahil ederek, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini etkin bir şekilde karşılıyoruz. Bu iş birliği yaklaşımı, topluluğun özel taleplerine yanıt veren özelleştirilmiş çözümler ve hizmetler sunmamızı sağlıyor. Bu da daha yüksek memnuniyet ve güçlü ilişkiler anlamına gelmektedir” dedi. Bu projenin Bulutistan’ın küresel büyüme stratejisi için önemli olduğunun altını çizen Nuriyev şu bilgileri verdi: “Önümüzdeki beş yıl içinde, gelişmekte olan pazarların doğal kaynak yatakları gibi etmenler sayesinde küresel ortalamanın iki katı ekonomik büyüme göstermesi bekleniyor. Bu nedenle Orta Asya ve Azerbaycan, yatırım yapma ve güçlü iş birlikleri kurma açısından önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu bölgelere odaklanarak önemli fırsatlara ulaşabileceğimize ve karşılıklı büyümeyi destekleyebileceğimize inanıyoruz.”

Murtazalar: Bakü All Star’a iş ortaklarımız kısa sürede çok büyük ilgi gösterdi

Bakü All Star projesini farklı bölgelere de entegre etmeyi hedeflediklerini söyleyen Bulutistan Orta Asya İş Geliştirme Müdürü Erdeniz Murtazalar, “Azerbaycan, bu stratejiyi uygulayan ilk ülke. Bu başarıyı Orta Asya geneline de yaymayı hedefliyoruz. Yerel iş ortaklıklarımızı ve özelleştirilmiş çözümlerimizi kullanarak, bölgedeki müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamayı ve kendimizi güvenilir bir danışman ve teknoloji sağlayıcısı olarak konumlandırmayı planlıyoruz” dedi.

Bulutistan’ın seçkin iş ortaklarıyla birlikte, yerel müşteriler için güvenilir bir danışman ve çözüm sağlayıcı konumuna geldiğini ifade eden Murtazalar, “İş birliği yaklaşımımız, topluluğun ihtiyaçlarına yanıt veren özelleştirilmiş teknolojiler ve öngörüler sunmamızı sağlıyor. Böylece olağanüstü değer ve destek sunuyoruz” ifadesini kullandı. Rakamsal açıdan All Star’ı değerlendiren Murtazalar, “Grubu henüz başlattık ancak 2025 yılına kadar hızlı bir büyüme bekliyoruz. İş ortaklarımıza ilk duyuruyu yaptıktan kısa bir süre sonra ekosisteme 25'in üzerinde ortağı hızla entegre ettik. Pazar payımızı gün geçtikçe artırıyoruz” dedi. Yerel temsilcilik sayesinde müşterilere daha iyi teknik destek sunabildiklerini, onların ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebildiklerini ve zorlukları anlayabildiklerini belirten Murtazalar, “Bu yakınlık, müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra iş ortaklarımız için daha fazla değer yaratıyor, daha güçlü ilişkiler ve iş birliği sağlıyor. Sonuç olarak, karşılıklı başarıyı artıracak özelleştirilmiş çözümler sunmamıza olanak tanıyor” ifadesini kullandı.