Bulutsuzluk Özlemi’nden Kalamış’ta 40'ıncı yıl konseri

Bulutsuzluk Özlemi, 40 yıllık müzik yolculuğunu, Kadıköy’de Kalamış Yaz Festivali kapsamında verdiği konserle kutladı. Kalamış Atatürk Parkı etkinlik alanında sahneye çıkan grup, özgün müzik tarzıyla dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

Konserde, "Güneye Giderken", "Sözlerimi Geri Alamam", "Tepedeki Çimenlik" ve "Yaşamaya Mecbursun" gibi klasikleşmiş parçalara yer verilirken, daha önce yayınlanmamış yeni şarkılar da ilk kez müzikseverlerle buluştu.

GECEDE ESKİ GRUP ÜYELERİ DE SAHNE ALDI

Gecede, Sena Şener ve Dilan Balkay gibi Türk rock müziğinin sevilen isimlerinin yanı sıra grubun eski gitaristleri Sunay Özgür, Serdar Öztop ve Akın Eldes de sahne aldı. Grup üyeleri Nejat Yavaşoğulları, Sina Koloğlu, Gencay Kıymaz, Gökhan Büyükkara ve Ahmet Pekmezci, 40'ıncı yıllarını Kalamış’ta sevenleriyle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Bulutsuzluk Özlemi, 40 yıllık müzik yolculuğunun izlerini sahneye yansıtarak 7'den 70'e farklı kuşaklardan dinleyicileri aynı atmosferde buluşturdu.