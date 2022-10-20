Bulvarspor Türkiye Kupası'nda tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Menemen FK'yi 1-0 yenen Bulvarspor, kupada 4. tura yükseldi.
Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakanın 90 dakikalık bölümünde takımlar eşitliği bozamadı. Uzatma bölümüne geçilen karşılaşmanın 112. dakikasında penaltıdan Görkem Güven'in golüyle rakibine 1-0 üstünlük kuran Bulvarspor, müsabakadan bu skorla ayrıldı ve adını 4. tura yazdırdı.
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