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Bulvarspor Türkiye Kupası'nda tur atladı

Türkiye Kupası'nda Bulvarspor bir sürprize imza attı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 20:29
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Bulvarspor, kupada tek golle turladı. Menemen'i eledi

Bulvarspor Türkiye Kupası'nda tur atladı
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Menemen FK'yi 1-0 yenen Bulvarspor, kupada 4. tura yükseldi.

Menemen İlçe Stadı'ndaki müsabakanın 90 dakikalık bölümünde takımlar eşitliği bozamadı. Uzatma bölümüne geçilen karşılaşmanın 112. dakikasında penaltıdan Görkem Güven'in golüyle rakibine 1-0 üstünlük kuran Bulvarspor, müsabakadan bu skorla ayrıldı ve adını 4. tura yazdırdı.

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