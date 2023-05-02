Bulyonları çorbadan pilava pek çok yemeği yaparken kullanıyoruz. Lezzet kattığı düşünülen bulyonlar sağlık için tehdit oluşturuyor. Peki, bulyon sağlığa zararlı mı? Et ve tavuk bulyonların sağlığa zararları neler?

Bulyonlar et ve tavuk olarak ikiye ayrılmaktadır. Pilavda çorbalara, çeşit çeşit yemeklere lezzet katsın diye eklenen bulyonlar çok fazla tuz içeriyor. Oysa günlük alınması gereken tuz miktarı 6 gramdan fazla değildir.

Lezzet kattığını düşündüğümüz bulyonlar bir yandan kalp ve damar hastalıklarını tetikleyerek sağlığımızla oynuyor.

BULYONUN SAĞLIĞA ZARARLARI NELER?

Hipertansiyon, kalp krizi ve damar tıkanıklıklarını tetikleyen bulyonlar çok sağlıksızdır.

Sebze karışımları, tavuk veya et bulyonları gibi farklı çeşitlerle sunulan bu minik küpler, yemeklere yalnızca lezzet değil tuz da ekliyor. Yüksek tansiyonun en büyük nedeni olarak kabul edilen tuz, yemeklere basit bir lezzet artışından çok daha fazlasına neden olabilir.

Bulyonlar ise; yüzde %50 oranında tuzdan yapılıyor ve bu neredeyse bir çay kaşığına denk geliyor. Uzmanlar, ise yetişkinlerin günde altı gramdan daha fazla tuz almaması gerektiğine dair önemli uyarılarda bulunuyor.

Bulyon kullanımı, önerilen tuz kullanımını aşmasıyla birlikte aynı zamanda kalp-damar sağlığını da büyük tehlikeye sokuyor.

Yapılan araştırmalar, bulyonlardaki tuz oranının oldukça yüksek miktarda olduğunu gösteriyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucunda 103 üründen yalnızca 13'ünde 'makul seviyede' tuz bulunduğu tespit edildi.

Tuz ve Sağlık Konsensüs Eylemi (CASH) Başkanı Graham MacGregor; bu ürünlerin çok daha az tuz içerebilecekken daha fazlasının kullanılmasının tam bir 'skandal' olduğunu belirtti.

MacGregor, tuz alımında yapılan her 'bir gram azaltma' eyleminin, ölümcül olan 12.000 kalp krizini, inmeyi ve kalp yetmezliğini önleyebileceğini gösterdiğini vurguladı.

Üstelik bulyon kullanımındaki tek tehlike, yüksek miktarda tuz içermesi değil. Aynı zamanda birçok besin maddesinden de yoksun olan bu ürünlerin, bakır ve selenyum da dahil olmak üzere vitamin ve mineral oranı oldukça düşüktür.

Ayrıca bazı çeşitlerinde kullanılan ve lezzet artırmanın bir formülü olan MSG içeriyor. MSG (monosodyum glutamat) veya çin tuzu, yaygın bir tat artırıcı ve çoğu insan, uzun vadeli sağlık etkileri nedeniyle bu üründen kaçınıyor.