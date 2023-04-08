Buna yürek dayanmaz, kazada ölen uzaman çavuş, eşi ve kızı toprağa verildi

Trabzon'da görevli olan Mikail Akbudak'ın yönetimindeki otomobil, dün akşam saatlerinde Akşar köyü mevkisinde kar ve sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirerek şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan aile, olay yerine gelen sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.

Akbudak ailesi için merkeze bağlı Rüştü köyünde Türk bayrağına sarılı tabutlarıyla cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve resmi yetkililerin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet ve Emniyet Müdürü Nihat Uzun da törene katıldı. Akşam saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından aile, toprağa verildi.

Kazanın, ailenin Oruçbeyli köyünde yaşayan Büşra Akbudak'ın babasının iftar yemeği davetine gitmek üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.