8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Buna yürek dayanmaz, kazada ölen uzaman çavuş, eşi ve kızı toprağa verildi

Buna yürek dayanmaz, kazada ölen uzaman çavuş, eşi ve kızı toprağa verildi

Bayburt-Gümüşhane karayolunda meydana gelen kazada, Uzman Çavuş Mikail Akbudak (29) ve eşi Büşra Akbudak (28) ile üç yaşındaki kızları Gökçen Akbudak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 18:55
Takip Et

Buna yürek dayanmaz, kazada ölen uzaman çavuş, eşi ve kızı toprağa verildi

Buna yürek dayanmaz, kazada ölen uzaman çavuş, eşi ve kızı toprağa verildi
+
Aa
-

Trabzon'da görevli olan Mikail Akbudak'ın yönetimindeki otomobil, dün akşam saatlerinde Akşar köyü mevkisinde kar ve sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirerek şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan aile, olay yerine gelen sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.

Akbudak ailesi için merkeze bağlı Rüştü köyünde Türk bayrağına sarılı tabutlarıyla cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve resmi yetkililerin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet ve Emniyet Müdürü Nihat Uzun da törene katıldı. Akşam saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından aile, toprağa verildi.

Kazanın, ailenin Oruçbeyli köyünde yaşayan Büşra Akbudak'ın babasının iftar yemeği davetine gitmek üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
4
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
5
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
6
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
7
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Galatasaray HDI Sigorta Vakıfbank'a direnemedi
﻿Galatasaray HDI Sigorta Vakıfbank'a direnemedi
﻿Galatasaray HDI Sigorta Vakıfbank'a direnemedi
﻿Polis ekipleri cezaevi firarisi şüpheliyi yakalamak isterken arbede yaşadı, 2 polis yaralandı
﻿Polis ekipleri cezaevi firarisi şüpheliyi yakalamak isterken arbede yaşadı, 2 polis yaralandı
﻿Polis ekipleri cezaevi firarisi şüpheliyi yakalamak isterken arbede yaşadı, 2 polis yaralandı
﻿3 günlük evli çifti halatı kopan asansör ayırdı
﻿3 günlük evli çifti halatı kopan asansör ayırdı
﻿3 günlük evli çifti halatı kopan asansör ayırdı
﻿Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı
﻿Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı
﻿Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.