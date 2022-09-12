Bunalıma girdi av tüfeği ile intihar etti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 264 Sokak’ta meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Lütfü Ö., av tüfeği ile kendine ateş etti. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Lütfü Ö.’nün cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.