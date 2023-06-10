Bunalıma girip sokak ortasında kendini yaktı

Burdur’da bunalıma giren bir kişi sokak ortasında kendisini yaktı. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bunalıma girip sokak ortasında kendini yaktı

Burdur'un Bucak ilçesinde bunalıma giren bir kişi eline aldığı benzin bidonu ile yol ortasında kendini yaktı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Bucak ilçesinde Şehit Muhittin Talha Çalışkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asker olduğu öğrenilen A.Y. elinde benzin bidonu ile caddeye çıkıp, çevreye bağırmaya başladı. Elindeki benzin bidonundaki benzini üstüne dökerek kendisini ateşe verdi. A.Y. birden alev alırken, çevredeki vatandaşlar A.Y. yanmadan söndürmeyi başardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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