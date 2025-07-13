Bunaltıcı sıcaklara ara

Konya'da son günlerde mevsim değerlerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde yerini yağışlı havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları, belirli saatlerde dışarıya çıkılmaması uyarısında bulunuyor.

Konya'da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrederken yeni hafta başında yer yer de mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Yeni hafta başlarında Konya çevresinin Salı ve Çarşamba günü yağışlı bir hava etkisi altına girmesi bekleniyor.

Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, "Bu hafta yurdumuz ve bölgemiz sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Sıcaklıklar gündüz 36 ile 38 bandında, gece 23 ila 25 derece bandında seyretmeye devam edecek. Konya ve çevresinde yer yer 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar bu hafta görüldü. Rüzgarlar kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Çok kuvvetli bir rüzgar beklenmiyor" dedi.

"11 İLA 16 SAATLERİ ARASINDA VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Bunaltıcı sıcaklıkların yeni hafta ile birlikte ara vermesinin tahmin edildiğini ifade eden Hayati Alkan, "Hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta ortasından itibaren biraz azalarak mevsim normallerine doğru inecek. Önümüzdeki salı günü Konya'nın batı kesimlerinde, çarşamba günü Konya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları görmeyi tahmin ediyoruz. Bu hafta süresi boyunca yine meteorolojik olarak uyarımız iletildi. Hava sıcaklıklarından dolayı özellikle gündüz saatlerinde 11 ila 16 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın, çocukların güneş çarpması hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz. Önümüzdeki hafta ortasında sıcaklıklar biraz azalacak ve yer yer Konya çevreleriyle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediyor" şeklinde konuştu.

"ORMAN YANGINLARI AÇISINDAN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASINI İSTİYORUZ"

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, "Özellikle orman yangınları açısından vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Yüksek sıcaklıklardan dolayı orman yangın riski oluşabileceğinden Konya'nın batı çevrelerinde, güney çevrelerinde ağaçlık alanlarda vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Özellikle seyahat esnasında yol kenarına izmarit veya cam, metal parça gibi şeylerin atılmaması yönünde tavsiyelerimiz var" diye konuştu.