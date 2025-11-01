Demans, yani bunama sendromunun tek nedeninin Alzheimer hastalığı olduğu yönündeki yaygın inanış, bilim dünyasının son verileriyle sarsıldı.

Nöroloji alanında önde gelen uzmanlar, bilişsel işlevlerdeki ilerleyici gerileme olarak tanımlanan demansın, birden çok alt türe sahip karmaşık bir bozukluklar grubu olduğunu kuvvetle ifade etti.

ALZHEİMER YALNIZ DEĞİL: DÖRT BÜYÜK DEMANS TÜRÜ

Dünya genelinde demans vakalarının önemli bir çoğunluğundan Alzheimer hastalığı sorumlu olsa da, uzmanlar geri kalan büyük oranın farklı patolojik süreçlerle ilişkilendirildiğini belirtti.

Demansın en yaygın diğer üç türü şunlar:

Vasküler Demans (VD): Beyin damarlarındaki hasar veya tıkanıklık sonucu beyne giden kan akışının kesintiye uğramasıyla ortaya çıktı. Özellikle inme (felç) sonrası gelişen bu türün, bilişsel gerilemenin en sık rastlanan ikinci nedeni olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, yüksek tansiyon ve diyabet gibi kontrolsüz kardiyovasküler risk faktörlerinin bu tür demansın habercisi olduğunu ifade etti.

Lewy Cisimcikli Demans (LBD): Alzheimer'dan sonra en sık görülen ikinci demans türü olarak öne çıktı. Beyin hücrelerinde anormal protein kümeleri olan "Lewy cisimcikleri" birikimi nedeniyle ortaya çıktığı açıklandı. Bu türün semptomları arasında genellikle dikkat ve uyanıklıkta dalgalanmalar, görsel halüsinasyonlar ve Parkinson hastalığına benzer hareket sorunları görüldüğü bildirildi.

Frontotemporal Demans (FTD): Genellikle 65 yaş altındaki bireylerde görüldüğü ve beynin frontal ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin kaybından kaynaklandığı belirtildi. Hastalığın, erken dönemde hafıza sorunlarından çok, kişilik ve davranış değişiklikleri ile dil becerilerinde bozulmalarla kendini gösterdiği ifade edildi.

YABANCI UZMANLARDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Son araştırmalar ışığında, ABD’deki Massachusetts General Hospital'dan tanınmış nörolog Dr. Rudolph Tanzi, yaptığı bir açıklamada, "Demans, tek bir hastalık değil, geniş bir şemsiyedir. Özellikle 80 yaş üstü kişilerde, otopsi çalışmaları Alzheimer, Vasküler ve Lewy Cisimcikli demansların bir arada olduğu 'Karışık Demans' türünün yaygınlığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

Dr. Tanzi, demansın altında yatan tüm nedenleri anlamanın, etkili tedavi stratejileri geliştirmek için hayati önem taşıdığını vurguladı.

İngiliz Demans Araştırma Enstitüsü'nden (UK DRI) Prof. Dr. Bart De Strooper ise, Lewy Cisimcikli Demans’a dikkat çekerek, bu hastalığın protein birikiminin Parkinson hastalığına benzer şekilde, ancak daha belirgin bilişsel bozulmayla seyrettiğini belirtti.

Prof. Dr. De Strooper, bu tür demansların spesifik protein hedeflerine yönelik yeni ilaç yaklaşımlarının geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Amerika Ulusal Yaşlanma Enstitüsü (NIA) tarafından desteklenen bilimsel çalışmalar, demansın geri döndürülebilir nedenlerinin de bulunduğunu ortaya çıkardı.

B12 vitamini eksikliği, tiroid bozuklukları, enfeksiyonlar ve ilaç yan etkileri gibi durumların yol açtığı bilişsel bozuklukların, erken teşhis ve tedavi ile tamamen düzelebileceği saptandı.