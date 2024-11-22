Bunamanın ilk belirtisi ne zaman ortaya çıkıyor? Duş alırken yaşanıyor! Uzmanlar ve bilim açıklıyor...

Bunama, genel olarak zihinsel işlevlerdeki bozulmalarla karakterize edilen bir durumdur ve genellikle yaşlı bireylerde görüldüğü ifade edildi. Ancak, bu durumun başlangıcı ve belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebildi.

Uzmanlar, bunamanın ilk belirtilerinin 10 yıl öncesine kadar ortaya çıkabileceğini belirtti. Bu bağlamda, özellikle günlük yaşam aktiviteleri sırasında yaşanan zorluklar, bunamanın erken işaretleri arasında sayılabilir.

Nöroloji uzmanları, bunamanın erken teşhisinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Alev Leventoğlu, "Bunama belirtilerinin erken fark edilmesi, tedavi sürecinin daha etkili olmasını sağlar. Özellikle günlük yaşam aktivitelerinde yaşanan zorluklar, dikkatle izlenmelidir," dedi. Ayrıca, duş alırken yaşanan zaman kaybı veya kişisel bakımda zorluk çekme gibi durumların, bireylerin zihinsel sağlık durumları hakkında ipuçları verebileceğini vurguladı.

Bunamanın belirtileri arasında hafıza kaybı, problem çözme zorlukları, dil ve günlük yaşam becerilerinde bozulmalar yer aldı.

Tedavisi olmasa da erken farkına varmak hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada etkili olabilir.

Uzmanlar, banyo yaparken şampuanın, saç kreminizin veya duş jelinizin kokusunu alamıyorsanız bir doktora danışmanızı önerdi.

Nörolog Dr. Meredith Bock'e göre, demansa neden olan nörodejenerasyon süreci, kokuyla ilgili duyum ve duyusal işlemleri de etkileyebilir.

Hastalar, en sevdikleri şampuan veya vücut losyonu gibi tanıdık kokuları tanımasına zorlanabilir.

Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 2022 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, koku alma duyusunda hızlı bir azalma yaşıyan kişilerin, koku alma ve hafıza ile ilişkili bölgelerdeki gri madde hacminin ve şeklinin, koku alma duyusunda daha az sorun yaşıyan kişilere kıyasla daha küçük olduğu bulundu.

Anosmi (koku kaybı) her zaman bunama olduğu anlamına gelmediği bildirildi.

Soğuk algınlığı, grip, COVID-19, kafa travması, vitamin eksikliği ve hatta normal yaşlanmanın bir belirtisi olabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, bu belirtilerin demansla yaşayan insanlarda daha belirgin olabileceğini belirtti.