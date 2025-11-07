AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin 1 Ekim’deki yeni yasama yılı açılış özel oturumunda belediyelerde düzenleme yapılmasının sinyalini ilk kez vermişti. Erdoğan, “Milyarlarca lira, belediyelere çöreklenmiş akbabalara adeta peşkeş çekilmiş ama ortada hizmetin, eserin, icraatın, yatırımın kırıntısı bile yok. Son skandallarla iyice törpülenen belediyelere yönelik inancın restore edilmesi şarttır" demişti.

Erdoğan’ın sözlerinin ardından Belediyelere ilişkin AKP, mahalli idarelerle ilgili mevzuatta değişiklik için çalışmaya başladı. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi, belediyelerin yetkileri, gelirleri, harcama kalemleri, sunduğu hizmetlerle ilgili detaylı değişiklikler planlanıyor.

BELEDİYELER DAHA SIKI DENETLENECEK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AKP, belediyelerin mali yapısını disiplin altına alacak, hizmet önceliklerini netleştirecek ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek. İl ve ilçe belediye başkanlarının bazı yetkilerinin sınırlandırılmasını içeren taslak çalışmayla belediyelerin harcamaları daha sıkı denetime tabi tutulacak ve öz kaynak üretmeleri zorunlu hâle getirilecek.

“HİZMET HİYERARŞİSİ”

Kamu kaynaklarının etkin kullanılması için öncelikli olarak “Hizmet hiyerarşisi” oluşturulması öngörülüyor. Reform kapsamında temel hizmetlerin aksaması durumunda merkezi idare devreye girecek.

BAZI YETKİLERİN DEVREDİLMESİ GÜNDEMDE

Görevini yerine getirmeyen belediyelere cezai yaptırımların gelmesi beklenirken, bazı yetkilerin devredilmesi gündeme gelecek. Mevzuata aykırı imar uygulamalarına da imza atan belediyeler için ağır yaptırımlar öngörülüyor. Sayıştay, Mülkiye Teftiş Kurulu ve İçişleri Bakanlığı kontrolörlerinin yanı sıra, belediyelerin harcamalarının etkinliğini ölçmek üzere yeni bir “Denetim Komisyonu” kurulacak.

ERDOĞAN’A DDK YETKİSİ

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yetkilerini artıran yasal düzenleme 30 Ocak Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun, bu gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Torba yasa içinde yer alan yeni düzenlemede Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olan DDK'ya her kademedeki kamu görevlisini görevden uzaklaştırma yetkisi verilmişti.