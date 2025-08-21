Bundesliga devrim gibi karar: Cuma maçı herkese açık

Avrupa'nın 5 büyük liginden birisi olan Almanya Bundesliga'da maç yayınları konusunda devrim gibi bir karar alındı.

Bundesliga yönetimi her hafta Cuma günü oynanacak maçların YouTube kanalında canlı ve ücretsiz yayınlanacağını açıkladı.

İlk yayınlanacak maç ise Bayern Münih ve Leipzig arasında oynanacak karşılaşma oldu.