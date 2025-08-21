Bundesliga devrim gibi karar: Cuma maçı herkese açık

Kaynak: Haber Merkezi
Bundesliga yönetimi, yarın başlayacak yeni sezonda cuma günü oynanacak maçların ligin YouTube kanalından yayınlanacağını açıkladı.

Avrupa'nın 5 büyük liginden birisi olan Almanya Bundesliga'da maç yayınları konusunda devrim gibi bir karar alındı.

Bundesliga yönetimi her hafta Cuma günü oynanacak maçların YouTube kanalında canlı ve ücretsiz yayınlanacağını açıkladı.

İlk yayınlanacak maç ise Bayern Münih ve Leipzig arasında oynanacak karşılaşma oldu.

