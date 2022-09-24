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Bundesliga ekibi Fenerbahçe'nin golcüsünü istiyor

Bundesliga takımı Schalke 04'ün, Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 11:24
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Bundesliga takımı Schalke 04 Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor

Bundesliga ekibi Fenerbahçe'nin golcüsünü istiyor
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Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncu Serdar Dursun'a Almanya Bundesliga'dan talip çıktı. Gol yollarında sıkıntı çeken Schalke 04'ün, ara transfer döneminde Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Alman ekibi, yaz transfer döneminde tecrübeli oyuncu için girişimde bulunsa da ısrarcı olmamıştı. Ancak Bundesliga’ya geri dönen Schalke için işler iyi gitmiyor. 

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE FENERBAHÇE İLE MASAYA OTURULACAK
Gol yollarında sorun yaşayan Mavi-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Serdar Dursun için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi.

SERDAR SURSUN KARİYERİNE ALMANYA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Milli forvet de kariyerine Almanya’ya dönerek devam etmek istiyor. Bu arada bir diğer Alman ekibi Bochum da Serdar için devrede.
Düzenli forma giymek isteyen Serdar Dursun'un adı ayrılık dedikodularına karışırken, deneyimli golcü geride bıraktığımız sezonda 33 lig maçında 15 gol, 4 asistlik katkı vermişti.

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