Bundesliga'da Nuri Şahin depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bundesliga'da Nuri Şahin depremi

Borussia Dortmund'da Edin Terzic, teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu olay sonrası Dortmund büyük bir deprem yaşarken, takımın başına Nuri Şahin'in geçeceği iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele eden Borussia Dortmund, şampiyonluğu Real Madrid'e kaptırdı.

Takımın başında bulunan Edin Terzic, beklenmedik bir şekilde görevinden ayrılma kararı aldı.

Terzic'in boşalttığı teknik direktörlük pozisyonu için sürpriz bir isim gündemde.

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DORTMUND'DA NURİ ŞAHİN SESLERİ
Edin Terzic Borussia Dortmund yönetim kuruluna istifa mektubunu iletti.

Kulüp, Terzic'in istifasını onayladı ve teknik direktörlük görevine son verdi.

Edin Terzic'in ardından Nuri Şahin Borussia Dortmund'un başına geçeceği iddia edildi.

Bu gelişme sonrası Almanya adeta sallandı.

2023 yılının sonlarında Antalyaspor ile yollarını ayıran ve Borussia Dortmund'da Terzic'in yardımcısı olarak görev yapan Şahin, Alman kulübünün başına geçmeye en güçlü aday olarak gösteriliyor.

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