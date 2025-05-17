Bundesliga’da sezon sona erdi

Bundesliga'da oynanan 34. hafta maçlarının ardından sezon sona erdi. Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih sezonu 4-0'lık Hoffenheim galibiyetiyle tamamladı. Bavyera ekibi zirvede 82 puanla yer aldı. Öte yandan sezonun sona ermesiyle takımından ayrılan Thomas Müller, efsanelerinden olduğu Bayern Münih'in formasını son kez terletti.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU 2. BİTİRDİ

Xabi Alonso yönetiminde 2023-24 sezonunu şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen bu sezonu 2. sırada noktaladı. Mainz ile deplasmanda 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlılar puanını 69 yaptı.

Freiburg'u sahasında 3-1 yenen Eintracht Frankfurt sezonu 60 puanla 3. sırada bitirdi. Dino Toppmöller'in ekibi bu sonuçla 2022-23 sezonunun ardından ilk kez adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

DORTMUND ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KATILDI

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için galibiyete ihtiyacı olan Borussia Dortmund işini şansa bırakmadı. Evinde Holstein Kiel'i 3-0 yenen sarı-siyahlılar ligde sezonu 57 puanla 4. sırada tamamladı. Öte yandan Borussia Dortmund'un galibiyetiyle Kupa 1 için kesin olarak kazanması gereken Freiburg yaşadığı Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle ligi 55 puanla 5. sırada bitirdi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı.