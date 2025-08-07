Bungalov sapığından skandal savunma

30 Mart'ta gerçekleşen vakada, İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan Kozan ailesi, konutun yatak odası ve jakuzi alanının tamamını gören lamba içine yerleştirilmiş gizli kamerayı keşfetti. Aile karakola giderek suç duyurusunda bulundu.

Yapılan bildirim sonrasında işletme sahibi Hüseyin K. ve arkadaşı Tansel S. gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 2 şüpheli, tutuklanarak hapishaneye sevk edildi. Olayla ilgili hazırlanan ve Sapanca Asliye Ceza Mahkemesince onaylanan iddianamede, 2 kişinin ayrı ayrı 'özel yaşamın gizliliğini ihlal etme' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenildi.

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen oturumda sanıklar ilk defa yargıç karşısına çıktı.

Savunmasını yapan Hüseyin K., "Ben bu kamera takılı lamba ile diğer lambalar arasında hiçbir fark görmedim, depoya koydum. Bu lamba bungalovdaki masanın üzerinde duruyordu. Bu lambanın depodan bungalovdaki jakuzinin üstündeki elektrik düzeneğine nasıl takıldığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, eksik konuların tamamlanması ve sanıkların tutuklu kalmalarının sürdürülmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise eksik konuların giderilmesi yönünde karar alarak duruşmayı erteletti.