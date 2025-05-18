Bungalovda tüyler ürperten olay: Küçük çocuk hayatını kaybetti, detaylar kan dondurdu!

Kaynak: DHA
Bungalovda tüyler ürperten olay: Küçük çocuk hayatını kaybetti, detaylar kan dondurdu!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ailesiyle birlikte tatil için gittiği bungalov tesisinde düştüğü havuzda boğulan Ardıç Aktepe (4), toprağa verildi. Ölü mü sonrası ortaya çıkan gerçek şoke etti.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sapanca ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki bir bungalov tesiste meydana geldi. Sebahattin ve Nurcan Aktepe çifti, 2 çocuğundan Ardıç ile birlikte tatil için bungalov tesisine gitti.

Burada havuza düşen Ardıç Aktepe, yaklaşık 10 dakika kaldığı sudan ailesi tarafından fark edilip çıkartıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Aktepe, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ardıç Aktepe doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TESİSİN RUHSATININ İPTAL EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, bungalov tesisin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024’te iptal edildiği, ailenin müşteri kaydının da Aktepe’nin ölümü sonrası yapıldığı tespit edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Ardıç Aktepe’nin cenazesi ailesi tarafından alınarak Kocaeli’nin İzmit ilçesine getirildi. Aktepe için Malta Mahallesi Ayazetepe Camisi’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Ardıç’ın ağabeyi de babasıyla birlikte kardeşinin cenaze namazında saf tuttu.

Kılınan namazın ardından Ardıç Aktepe, gözyaşlarıyla toprağa verildi.


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