Bunlar bizim biyokimyanızı bozuyorlar

Uzmanlar bazı besinlerle ilgili “ Asla tüketmeyin!” diye ısrarla uyarıyor. İşte o besinler…

Bunlar bizim biyokimyanızı bozuyorlar

Sağlıklı bir kalp için çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak zararları bilimsel olarak kanıtlanmış birçok besin ürününü tüketmekte ısrar ediyoruz. Hele bazı ürünler var ki adeta uzmanların “Kimyanızı bozuyor!” uyarısına rağmen tüketilmeye devam ediyor. İşte o besin ürünleri ve insana verdiği müthiş zararları…

Bazı ürünleri hayatımızdan kesinlikle çıkarmamız gerekiyor. Çünkü o besinler gerçekten de bilimsel olarak kanıtlanmış ve kesinlikle tüketilmemesi gereken ürünler. Uzmanlar uyarıyor ve biyokimyamızı bozuyorlar” diye uyarıyorlar. İşte o ürünler…

EKMEK

Ekmek en çok tükettiğimiz besin maddesi. Fazla sodyum tüketimi, kalp hastalığı ve felç için önemli bir risk faktörü. Sade bir simit, Amerikan Kalp Derneği’nin çoğu yetişkin için günde önerdiği miktarın yaklaşık üçte biri olan 500 miligram sodyum içeriyor. Ekmeğin içindeki rafine un kan şekerini yukarı çekiyor.

DİYET İÇECEKLER

Şeker içermiyor gözükse de kimyamızı bozan bir ürün. Sözgelimi diyet gazozlarda bulunan yapay tatlandırıcıların, bağırsaklarımızda obezite ve diyabete karşı koruma sağlayan önemli proteinlerin üretimini etki atlıtna alıyor.

MARGARİN

Margarin o ürünlerin başında geliyor. Hatat çok fazla terayağı bile tüketmek faydalı değil. Zeytinyağı veya keten yağından yapılan margarin daha iyi bir tercih. Çünkü zeytinyağı sadece az miktarda doymuş yağ içeriyor ve trans yağ içermiyor.

YAĞSIZ SÜT

Süt yağı içeren süt ve süt ürünleri, doymuş yağ asitlerinin ana kaynağı. Yağsız süt iyi bir seçenek olsa da yapılan çalışmalar badem, kaju, soya ve keten sütleri gibi kalp-sağlıklı doymamış yağlarda daha yüksek. Süte badem, brokoli, lahana, portakal, fasulye, incir ve konserve somon, diyetinize daha fazla kalsiyum ekleyerek sağlığınızı koruyabiliriz.

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