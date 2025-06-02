Bunları tüketen kansere yakalanmıyor! İşte vücudu koruma altına alan besin...

Yeni bir araştırmaya göre, günlük lif takviyesi, vücutta birikerek kansere yol açabilen zararlı kimyasalların seviyesini düşürmede etkili olabilir.

DailyMail'de yer alan habere göre; Boston Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, günlük lif takviyesinin vücutta biriken ve kansere yol açabilen "kalıcı kimyasalların" (PFAS) seviyesini azaltabileceğini ortaya koydu.

KATILIMCILAR İKİ GRUBA AYRILDI

Environmental Health dergisinde yayımlanan çalışmada, 18-65 yaş arası 72 erkek dört hafta boyunca incelendi. Katılımcılar, iki gruba ayrılarak her öğünden önce ya yulaf, mantar ve tohumlarda bulunan beta-glukan lifi ya da pirinç bazlı bir plasebo takviyesi aldı.

Araştırmanın sonunda, beta-glukan lifi alan grubun kanındaki PFAS seviyelerinde ortalama %8 oranında azalma görüldü. Özellikle PFOA ve PFOS gibi en tehlikeli PFAS türlerinde bu düşüş dikkat çekti. Söz konusu kimyasallar; yangın söndürme köpüklerinde, yapışmaz pişirme kaplarında ve leke tutmaz kumaşlarda sıklıkla kullanılıyor. Bu maddeler zamanla vücutta birikerek, hormonal dengesizliklere ve kanser riskine yol açabiliyor.

PFAS NEDEN TEHLİKELİ?

PFAS (per- ve polifloroalkil maddeler), çevrede doğal olarak parçalanmayan ve vücutta uzun yıllar kalan toksik kimyasallar olarak biliniyor. Plastik ambalajlar, yapışmaz pişirme gereçleri ve bazı su geçirmez ürünlerden insanlara geçerek organlara yerleşebiliyor.Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), bu maddelerden PFOA’yı "Grup 1" kanserojen olarak sınıflandırırken, PFOS'u "Grup 2" kategorisine dahil ediyor. Her iki kimyasalın da endokrin sistem üzerinde bozucu etkiler yaratarak, özellikle meme ve yumurtalık gibi hormona duyarlı kanser türlerinin riskini artırabileceği belirtiliyor.

LİF NASIL ETKİ EDİYOR?

Araştırmacılar, lifin sindirim sisteminde bir jel oluşturarak, PFAS’ın bağırsağa bağlı safra asitlerine tutunmasını sağladığını ve böylece bu zararlı maddelerin vücuttan dışkı yoluyla atıldığını düşünüyor. Bu süreç, kimyasalların kan dolaşımına karışmasını önleyerek potansiyel sağlık risklerini azaltıyor.Lif ayrıca kabızlığı önleyerek bağırsak hareketlerini düzenliyor ve dışkının kolonla temas süresini kısaltarak iltihap ve hücre mutasyonlarına karşı koruma sağlıyor. Bu da kolon kanseri riskinin düşmesine katkı sağlıyor.

BESLENME ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT

Ancak araştırmacılar, her lif türünün PFAS üzerinde aynı etkiyi göstermeyebileceği konusunda uyarıyor. Farklı lif çeşitlerinin etkisini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, dört haftalık kısa süreli bu çalışmanın sınırlı sonuçlar sunduğu, çünkü PFAS'ın vücutta iki ila yedi yıl kadar kalabildiği belirtiliyor.

KOLON KANSERİ RİSKİNİ DE ARTIYOR

Öte yandan ABD’de nüfusun %90’ı günlük önerilen lif miktarı olan 22-34 gramı tüketmiyor. Bu da yalnızca PFAS değil, aynı zamanda kolon kanseri gibi diğer sağlık risklerini de artırıyor.

"BASİT BİR DİYETLE TOKSİNLERİ AZALTMAK MÜMKÜN"

Boston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, “PFAS’ın toksik etkileri konusundaki endişeler giderek artıyor. Ancak bu kimyasalların vücuttan atılmasını hedefleyen bilimsel çalışmalar oldukça sınırlı. Bulgularımız, basit bir diyet değişikliğiyle bu toksinleri azaltmanın mümkün olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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