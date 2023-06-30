Bunları yapanlar kalp damar hastalıkları nedir bilmiyor

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, “Kalp damar hastalıkları nedeniyle meydana gelen erken ölümlerin tamamına yakını önlenebilir nitelikte” dedi…

Bunları yapanlar kalp damar hastalıkları nedir bilmiyor

“Davranışsal risk faktörlerinden sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, sigara ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığı gelişiminin yüzde 80’inden sorumlu”

Bu sözler Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin’e ait. Keskin ayrıca şunlara dikkat çekiyor:

“Türkiye’de tüm yaş grupları değerlendirildiğinde her iki ölümden biri kalp ve damar hastalıkları kaynaklı. Düzenli olarak her gece 7-8 saat uyumalı. Yatağa girmeden 30 dakika önce mavi ışıktan ve diğer uyku öncesi uyaranlardan (çay, kahve, domates, pizza gibi) uzak durmalı. Kaliteli uyku, kalp krizi riskini azaltacağı gibi tansiyon, tip 2 diyabet, depresyon ve kronik yorgunluk sendromu semptomlarını da azaltıyor.”

VÜCUT AĞIRLIĞI NE OLMALI

Bireylerin vücut ağırlığını, boyun karesine bölünmesi ile elde edilen beden kitle indeksi değerinin 27’den fazlası olması, kalp hastaları, diyabet, hipertansiyon için önemli bir risk faktörü olduğunun altını çizen Keskin, fazla kilolu bireylerin yüzde 5-10 arası vücut ağırlığı kaybı sağlamasının tansiyonu 5 birim düşürdüğünü açıkladı.

NE KADAR BALIK YEMELİ

Haftada en az 2 gün uskumru, somon, hamsi, sardalya gibi yağlı balıkları sofrada düzenli olarak tüketmenin kalp-damar hastalıkları riskini 3 kat azalttığını söyleyen Keskin şunları söyledi:


“Buğulama, ızgara veya fırınlama yöntemlerini tercih etmelisiniz. Çiğ sebze ve taze meyve tüketmek, tam tahıllardan zengin beslenmek kalp hastalıklarının yanı sıra kanser, diyabet, nörolojik hastalık riskini de azaltır. Tuz kısıtlamasını kesinlikle uygulamalısınız. Her gün en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolata tüketmelisiniz.

Araştırmalar günde 7 gram zeytinyağı tüketenlerin kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskinin yüzde 19 azaldığını bildiriyor.
Günlük toplam 40 gram çiğ badem, fındık, ceviz tüketmek damar sağlığını koruma da kolesterol düzeyini azaltmada ciddi fayda sağlıyor.
Eğzersizi de unutmamak gerekiyor.”

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