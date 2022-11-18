18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ömürden ömür yiyen besinler hangileri?

Bazı gıdalar insanın ömründen ömür alır. Bunları bilmemize rağmen vazgeçemeyiz ama bir an önce vazgeçmemiz gerekiyor. İşte insanın ömründen çalan o gıdalar…

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 07:21
Takip Et

Bunları yemeyin daha uzun yaşayın

Ömürden ömür yiyen besinler hangileri?
+
Aa
-

ŞEKER
Şeker her şeyin tadını güzelleştirebiliyor ama kendisinden acil ama çok acil uzaklaşmamız gerekiyor. Zira kanserin baş tetikleyicisi. Dengeli kullandığında zararı yok deniliyor fakat aşırısı aşırı zararlı. Şeker beyni uyuşturuyor.

DOYMUŞ YAĞ
Harvard'da yapılan araştırmalar doymuş yağ oranı yüksek beslenmenin beyin fonksiyonlarına zarar verdiğini ortaya çıkardı. 6000 kadın üzerinde yapılan ve dört yıl süren araştırma, doymuş yağ ile beslenenlerin hafızasında zayıflama olduğunu, zeytinyağı, avokado gibi sağlıklı yağlarla beslenenlerinse hafızasında güçlenme olduğunu gösterdi.

FASTFOOD
Fastfood, Cips hazır yiyecekler en büyük düşman. Ailelerin çocuklarına yeterli vakti ayırmamaları, hamur işine alıştırmaları sonucunda alınan kilolar, ağır diyet ve spor egzersizleri yapmayı gerektiriyor. Beynin gelişimini doğru sağlaması için çocukların gelişim dönemlerinde yediklerine mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor.

TUZ
Şekerden sonra bırakmamız gereken tuz. 1.200 kişi üzerinde üç yıl kadar süren araştırma yüksek sodyum alımının algıya zarar verdiğini gösterdi.

Evet sözün özü şu ki; bu gıdalardan uzak durarak ömrünüzü uzatmanız mümkün.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
1
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
2
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Fatih Portakal'dan gündem yaratacak Bahçeli iddiası. Erdoğan'ın Akşener'e çağrısı sonrası paylaştı
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
3
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
4
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
5
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert KKTC tepkisi: Kimseden icazet alacak değiliz
6
﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert KKTC tepkisi: Kimseden icazet alacak değiliz
﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert KKTC tepkisi: Kimseden icazet alacak değiliz
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
7
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
﻿Gül yağı yaşlanma karşıtı mı?
﻿Gül yağı yaşlanma karşıtı mı?
﻿Gül yağı yaşlanma karşıtı mı?
﻿Siirt Üniversitesi 7 işçi alacak
﻿Siirt Üniversitesi 7 işçi alacak
﻿Siirt Üniversitesi 7 işçi alacak
﻿Sizin ayakkabınız nasıl?
﻿Sizin ayakkabınız nasıl?
﻿Sizin ayakkabınız nasıl?
﻿Köpek tecavüzcüsü tutuklandı
﻿Köpek tecavüzcüsü tutuklandı
﻿Köpek tecavüzcüsü tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.