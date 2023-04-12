Bunları yiyin stresten uzaklaşın

Editör: Naim Arıoğlu

NANE: Özellikle sinirleri yatıştırmada etkilidir. Nane çayını limonla tüketebilirsiniz. Nane baş ağrısına karşı da ilaç gibi gelir…

BROKOLİ: Kansere karşı koruyucu etkisiyle bilinen brokoli, aynı zamanda sinirleri yatıştırır, kişiyi rahatlatır…

KEKİK: Sakinleştiren kekik, cesaret verir, enerji katar, halsizliğe iyi gelir. Demlikte kekiği kaynatın, içine bir kaşık bal ilave ederek tüketin.

PAPATYA: Çay olarak tüketebileceğiniz papatya gerginliği alır. Melisa bitkisini de aynı şekilde demleyip içerseniz sinirleri yatıştırır.

ÇİKOLATA SAKİNLEŞTİRİR

Mutluluk verdiği bilinen çikolata, aynı zamanda sakinleştirir. Siz de sakinleşmek için günde bir parça çikolata yiyebilirsiniz.

KAHVE: Günde bir bardak kahve, zinde hissetmenize yardımcı olacaktır.

TARÇIN: Yüksek tansiyondan şekere kadar birçok hastalığa karşı etkili olan tarçın, aynı zamanda iyi bir sakinleştiricidir. Kendinizi gergin hissettiğinizden bir bardak tarçınlı süt üzerinizdeki stresin dağılmasına yardımcı olacaktır.

ENGİNAR: Sindirimi kolaylaştıran, kolesterolü düşürmede etkili olan enginar, bedensel ve zihinsel yorgunluğu da giderir, vücuda dinçlik verir. Enginar aynı zamanda karaciğeri korur ve karaciğer hastalıklarının daha çabuk iyileşmesini sağlar.