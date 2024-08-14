Bunu da gördük! Evlenmek yerine genç çift kendisine bakın ne aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bunu da gördük! Evlenmek yerine genç çift kendisine bakın ne aldı

Evlenmek, günümüzde giderek artan masraflar nedeniyle birçok çift için büyük bir mali yük haline gelirken bir çift bunun yerine araba almayı tercih etti. O genç çift sosyal medyada olay oldu.

Çeyiz hazırlıkları, düğün organizasyonları ve altın masrafları, evlilik maliyetlerini yüksek tutuyor. Bu yüksek maliyetler, bazı çiftlerin farklı kararlar almasına neden oluyor. Kimisi düğün salonu yerine nikah salonunda evlenmeyi, kimisi balayı yapmamayı tercih ediyor.

İzmir’de Şaşırtan Karar: Lüks Araç Alımı

İzmir’de yaşayan bir genç, evlilik masraflarını karşılayamayınca alışılmadık bir karar aldı. Evlilik yerine üst segment bir otomobil almayı tercih etti ve yeni aracının yanında poz vererek sosyal medyada gündem oldu. Genç, evlilik masraflarının çok yüksek olduğunu belirterek, bu süreçte kendisi için harcamaya karar verdiklerini açıkladı.

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Evlilik Planlarını Ertelediler

Genç çift, “Masraflar boyumuzu aştı, biz de kendimiz için harcamaya karar verdik” diyerek, evlilik planlarını şimdilik ertelediklerini duyurdu. Şu anda ülke genelindeki güzellikleri keşfetmek ve tatmak istediklerini belirten çift, ilerleyen dönemde resmi nikah işlemlerine başlayacaklarını ifade etti. Bu kararları, birçok kişiyi şaşırtarak sosyal medyada geniş yankı buldu.

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