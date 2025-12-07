İcra dairelerini tıka basa dolduran icra dosyası sayısı 24 milyon 769 bin 227’ye ulaştı. Bir yıl önce bu sayı 22 milyon 912 bindi. Aynı dönemde icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı da bir yıl içinde 8 milyon 529 binden, 9 milyon 698 bine çıktı.

GÜVERCİNLERE HACİZ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bir vatandaşın güvercinlerine özel bir banka tarafından borç nedeniyle haciz uygulandığını, bunun “ekonomik çöküşün sembolü” olduğunu söyledi.

Gürer, “Vatandaşın evinde haczedilecek bir şey bulamayınca güvercinlerine haciz uygulandı. Dumanlı, beyaz, Arap, deve tüylü güvercinler… Hepsi tek tek değer biçilip satış listesine konuldu. Resmi kayıtlarla sabit. Haciz artık güvercine kadar indi” dedi. Gürer, dumanlı güvercinlere 2 bin 700 lira, deve tüylü güvercinlere ise 6 bin liraya kadar değer biçildiğini ifade ederek, “Ekonominin vatandaşı nasıl tükettiğinin en somut göstergesi bu” dedi.

'VATANDAŞ AYAKTA DURAMIYOR'

Gürer, vatandaşların bankalara borç yükünün de giderek arttığını belirterek, kredi ve kredi kartı borçlarının toplamının 5 trilyon 332 milyar lirayı geçtiğini, zamanında ödenmediği için takibe alınan borcun 224 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

TOKİ’ye borcun 80 milyar, varlık yönetim şirketlerine borcun 79 milyar, vatandaşın toplam borcunun 5 trilyon 715 milyar lirayı bulduğunu ifade eden Gürer, bu yükle vatandaşın ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Girdi maliyetlerinin yükseldiğini, pazarlama ve depolama sorunlarının arttığını belirten Gürer, çiftçinin aldığı tohumun fiyatının sattığı üründen üç kat pahalı hale geldiğini söyledi. Gürer, “Sıkı para politikasının erdiği nokta, evdeki güvercine haciz uygulayacak kadar gözü kararmış bir anlayıştır. Vatandaşın elinde ne varsa almanın peşindeler” diye konuştu.