TSK'nın NATO temsilcisi Korgeneral masadaki boş bardakları topladı. Bunu da gördük...

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan “Daimi Ortak Mekanizmasının” üçüncü toplantısı Brüksel’deki NATO karargahında düzenlendi.
Toplantı sonrasında görüşmelerde Türkiye’yi temsil eden heyet adına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklama yaptığı esnada kameralara yansıyan anlar, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Söz konusu görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni NATO'da temsil eden Korgeneral Göksel Kahya’nın, masa üzerindeki boş bardakları kaldırdığı görüldü.
O anlar Anadolu Ajansı tarafından canlı yayınlandı.