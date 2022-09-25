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Bunu da gördük Türkiye’m: Askıda ekmek uygulaması tarihe karışıyor

Iğdır’da 200 gram ekmek 4 lira oldu, fırıncı böyle isyan etti: “Öyle herkes ekmek alıp askıya ekmek atamaz. Eskiden 100 kişi para verip ekmek atıyordu. Şimdi 50 kişide bir kişi veya iki kişi, askıda ekmeğe bir veya iki tane alıp asıyor.”

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 22:44
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Bunu da gördük Türkiye’m. Vatandaş böyle isyan etti: Askıda ekmek uygulaması tarihe karışıyor

Bunu da gördük Türkiye’m: Askıda ekmek uygulaması tarihe karışıyor
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Iğdır’da 3,5 lira olan ekmeğe 50 kuruş zam geldi. Bir ekmeğin 4 lira olması askıda ekmek uygulamasına da ket vurdu.

Eskiden fırınların önüne konulan askılara 20-30 ekmek asılırken şimdi 2-3 tane ancak asılıyor. Durumu iyi olan vatandaş, askıda ekmeğe ekmek alıp bırakamıyor. Bu azalma, vatandaşları zora soktu.

“MİLLET ÇARESİZLİKTEN İŞ BIRAKAMIYOR”

ANKA’da yer alan haberde, Iğdırlı bir fırıncı, “200 gram ekmeği 3,5 liraya satıyorduk, 4 lira oldu. Simit 4 lira. Zammı biz yapmıyoruz ki bunu unculara sorun. Devlet yetkilileri bunu görmüyorsa biz ne yapalım? Bir çuval un 600 lira. Nasıl olacak? Elektrik, doğal gaz, 15-20 bin lira. Millet, çaresizlikten işi de bırakamıyor. Vatandaş alışmış artık. Alıştırdılar vatandaşı. Vatandaş ekmeğini alıp gidiyor. Vatandaşın alım gücü azalmış bayağı. Dört alan üç, üç alan iki alıyor. Her gün geri gidiyor, ileri gittiği yok. Kimse bu işten ne randıman alıyor ne de para kazanıyor” dedi.

“HERKES EKMEK ALIP ASKIYA EKMEK ATAMAZ”

Zamların ardından askıya bırakılan ekmek sayısının da azaldığını belirten fırıncı, şunları söyledi:

“Öyle herkes ekmek alıp askıya ekmek atamaz. Eskiden 100 kişi para verip ekmek atıyordu. Şimdi 50 kişide bir kişi veya iki kişi, askıda ekmeğe bir veya iki tane alıp asıyor. Çünkü alım güçleri yok insanların, vatandaşların. Bak düşün; doğal gaz, elektrik, bunların fiyatları çok artmış. Biz elektrik parasına bakıyorduk, siz geldiniz, 16 bin elektrik faturası gelmiş. O da sadece hamur makinesi çalışıyor. İki ekmek parası 8 lira. Her şey pahalı, gider çok. Girdi maliyetlerini hesapladığında bu işin altından çıkamıyorsun. Devlet yetkilileri buna önlem, çare bulamazsa biz ne yapalım, gece gündüz çalışıyoruz.”

“EMEKLİNİN PARASI SABİT AMA HER ŞEYE GÜNDE ZAM GELİYOR”

Iğdırlı bir vatandaş ise “Geçen günlerde ekmek 3,5 liraydı, şimdi 4 lira. 4 lira olunca almak çok zorlaşıyor. Gelir az, gider fazla. Şu gördüğünüz askıya ekmek alıp asıyorduk, şimdi alamaz olduk. Mümkün değil. Çok sıkıntı çekiyoruz. Böyle olmaz. Her şeye zam, her şeye zam. Fırıncılar da zammı yapıyorlar, yapabildikleri kadar. Ne yapacağımız bilmiyoruz. Allah yardım etsin dar gelirliye. Günde 6-7 ekmek alıyoruz. Ben emekliyim. Emeklinin parası sabit ama her şeye günde zam geliyor. Çok sıkıntı. Geçim çok zorlaştı. Öğrenci okula gidiyor, okutamıyorsun. Çok sıkıntılı. Her şeye zam, zam. Ne olacağı belli değil, inşallah iyi olur sonumuz” diye konuştu.

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Hasan Varol
25.09.2022 23:46
Milletin 1 TL ekmeği 5 TL oldu bir senede bu kadar faiz zam milletin tükettiği ekmeğe olurmu millet yoksullasti hala hikayeleri anlatma derdindeler  
 
misafir
25.09.2022 23:30
yaparsa akp yapar.  
 
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