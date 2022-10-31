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Sefalet liginde Türkiye Arjantin'i geçerek dünya birincisi oldu

Ekonomi politikalarını ölçmekte kullanılan sefalet endeksinde Türkiye 93.3 puanla Arjantin'i geçerek dünya birincisi oldu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 09:42
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Bunu da gördük.Sefalet liginde Türkiye, Arjantin'i geçerek dünya birincisi oldu

Sefalet liginde Türkiye Arjantin'i geçerek dünya birincisi oldu
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İşsizlik ve enflasyon işte sonucu. Türkiye sefalet endeksinde son sıraya oturdu.Enflasyon ve işsizliğin toplamından oluşan Sefalet Endeksi’nde Türkiye en yakın takipçisi Arjantin’e fark atarak birinci oldu.Türkiye 93.3 puanla ilk sırada yer alırken Arjantin 89.9 puanla ikinci oldu.

Üçüncü sırada yer alan ülke ise Güney Afrika.Bu ülkenin endeksteki puanı 41.4. Macaristan 23.8, Polonya 22.3, Rusya ise 17.5 puanla endekste yer aldı.

SEFALET ENDEKSİ NEDİR

(Misery index) Bir ekonominin duru­munu ve uygulanan ekonomik politika­ların başarısını ölçmekte kullanılan bir endekstir. Ülkedeki yıllık enflasyon ve işsizlik oranlarının toplanması ile yıllık sefalet endeksi rakamlarına ulaşılır.

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FARUK
31.10.2022 09:45
dış güçlerin uydurması ekonomimiz uçuyor  
 
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