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Evde bunu kesinlikle yapmayın

Bir çoğumuzun evinde çamaşır kurutma makinesi yoktur. Bu nedenle hemen hepimiz yıkanan çamaşırlarımızı evin içerisinde kurutma yöntemini kullanırız. Peki, evde çamaşır kurutmak zararlı mı? İşte o sorunun yanıtı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:05
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BUnu evde kesinlikle yapmayın

Evde bunu kesinlikle yapmayın
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Çamaşırları odanın içinde kurutmak hem sizi hem de ailenizin sağlığını tçok yakından ilgilendiriyor. Sözü uzatmadan söylemek gerekirse Çamaşırları odanın içinde kurutmak akciğer hastalıklarına yol açıyor.

Birçok akciğer hastalığını tetikleyen bu durumun sebebi ıslak çamaşırların oda içindeki nem miktarını artırarak havadaki küf, mite ve çeşitli mikroorganizmaların hastalık yaratacak şekilde çoğalması. Bu nedenle çok zararlı…

Uzmanlar konuyu şöyle açıklıyor:

“Çamaşırlarınız kururken üzerindeki su molekülleri buharlaşıp havayı nemlendirir ve bulunduğunuz oda daha nemli bir hal alır. Bu durum bağışıklık sistemini olumsuz etkiler ve astım, öksürük ve nefes darlığı gibi hastalıklar ortaya çıkar”

Bu nedenle yıkanan çamaşırların her halükarda balkon ya da dışarıda kurutulması gerekiyor.

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