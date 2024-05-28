Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı

SAÇ BAŞ YOLDURAN DOLAR FAİZ HESABI

Selçuk Geçer, elindeki TL'yi faize yatıranların 3 aylık 6 aylık ve bir yıllık getirilerini şöyle hesapladı:

"100 bin dolarınız var. Bunu Türk Lirası'na çevirip faize yatırma kararı aldınız. 3 milyon 200 bin lira ediyor diyelim. Doları 32 liradan hesaplıyorum. Gittiniz bu günkü yüzde 63'lük faize yatırdınız.

Bunun 3 aylık getirisi yüzde 15... 480 bin lira para kazanırsınız.

6 aylık yatırdığınızı varsayalım. 960 bin lira gibi bir rakam kazanırsınız.

1 yıllık yatırırsanız 3 milyon 200 bin liranız karşılığında 1 milyon 920 bin lira alırsınız.