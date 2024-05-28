Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı

Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı
Hatice Özen

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, 'Evet dolar 100 TL olacak' diyerek paramla dolar mı almalıyım yoksa faize mi yatırmalıyım ikileminde kalanlar için bir hesaplama yaptı.

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Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı 1

Selçuk Geçer, faiz gerçekten altın dolar karşısında daha büyük bir getiri mi getiriyor? 'yanıtı matematik veriyor' diyerek bir hesaplama ile yanıt verdi.

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Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı 2

"ELİNİZDE PATLAYIVERİR O TÜRK LİRASI"

Doların şu anki seviyesinde kalmaması halinde elindeki parayı TL cinsinden faize yatıranların zor duruma düşeceğini savunan Selçuk Geçer "Sen büyük bankalar gibi girip çıkamazsan elinde patlayıverir o Türk lirası... Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Yüzde 63'lük getiri elde edeceğim derken yüzde 80 oranında paran eriyiverir." diye konuştu.

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Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı 3

DOLAR - TL FAİZİ HESABI

Doların bugün gerçek değerinin 50 TL olduğunu söyleyen Selçuk Geçer enflasyonun ise kümülatif olarak bu rakamın yukarı gitmesini desteklediğini söyledi.

'TÜİK'in her ne kadar seneye enflasonun yüzde 30, 20, 40 olacağını söylese de enflasyon yükselmeye devam edecek.' diyen Selçuk Geçer, gelecek yıl yüzde 70 olan enflasyonun üzerine yüzde 20-30 oranında bir rakamın konulacağını söyledi.

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Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı 4

SENEYE HER ŞEY YÜZDE 100 ARTACAK

Selçuk Geçer kümülatif olarak bakıldığında bunun seneye fiyatlarda yüzde 100 oranında artışların olacağı anlamına geldiğini, bunun da bugün gerçek değeri 50 lira olan doların en iyi ihtimalle 70 ile 80 lira arasında bir yere gelmesi anlamına geldiğini vurguladı.

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Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı 5

DOLAR 100 LİRA OLACAK

Selçuk Geçer "Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Yüzde 50 seviyesinde. Peki Türkiye'deki enflasyon yüzde 69.80. Yüzde 70'in karşılığında verilen yüzde 50'lilik faiz ne getirisi var insanlara? Yüzde 20 oranında paranızın kaybettiğiniz anlamına gelir." diye konuştu.

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Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı 6

'Dolarda duran paramız daha da eriyor' diyenlere de yanıt veren
Selçuk Geçer ekranlarda görülen 32 liralık doların gerçek değerinin 50 lira olduğunu vurgulayarak "Yarın üzerine binecek kümülatif enflasyonla doların değeri 60 liraları 70 liraları bulacak. Siz ekranda baskılarsınız baskılarsınız sonra bir yerde bir kopar 70 lirada da tutamazsınız doları. 100 liranın üzerine çıkar. 5 Nisan 1994'te olduğu gibi. 2001'de olduğu gibi..." ifadelerini kullandı.

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Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı 7

Geçer, bu durumda döviz olarak borçlanan şirketlerin batacağını, TL'de kalan vatandaşların ise bütün birikimini kaybedeceğini söyledi.

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Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı 8

SAÇ BAŞ YOLDURAN DOLAR FAİZ HESABI

Selçuk Geçer, elindeki TL'yi faize yatıranların 3 aylık 6 aylık ve bir yıllık getirilerini şöyle hesapladı:

"100 bin dolarınız var. Bunu Türk Lirası'na çevirip faize yatırma kararı aldınız. 3 milyon 200 bin lira ediyor diyelim. Doları 32 liradan hesaplıyorum. Gittiniz bu günkü yüzde 63'lük faize yatırdınız.

Bunun 3 aylık getirisi yüzde 15... 480 bin lira para kazanırsınız.

6 aylık yatırdığınızı varsayalım. 960 bin lira gibi bir rakam kazanırsınız.

1 yıllık yatırırsanız 3 milyon 200 bin liranız karşılığında 1 milyon 920 bin lira alırsınız.

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Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı 9

PARANIZI DOLARDA TUTARSANIZ NE OLUR?

Selçuk Geçer aynı 100 bin doların dolar olarak tutulduğunda elde edilecek getiriyi de şu şekilde hesapladı:

Bu günkü doların gerçek değerinin 50 TL olduğunu düşündüğünü söyleyen Selçuk Geçer, yıl sonuna 6 ay kaldığını söyleyerek parasını TL'ye yatıran kişinin sene sonunda 960 lira kazanacağını, doların sene sonunda 40 lira olması halinde ise, parasını dolarda tutanın 800 lira kazanacağını hesapladı.

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Bunu yapan büyük kaybedecek. Selçuk Geçer'den saç baş yolduran Dolar mı faiz mi hesabı 10

Peki dolar kuru sene sonunda 45 lira olursa 50 lira olursa gerçek değerine yaklaşmaya başlarsa ne kadar gelir elde edeceksiniz? 1 milyon 843 bin lira getiri alacaksınız. Bir anda 900 bin lira içeri giriyorsunuz. Bir yıl sonda en iyi ihtimalle dolar 70 liralara gelecek.

Doların 70 liraya gelmesi demek 3 milyon 891 bin lira... yani yüzde 121 getirisi var. Faiz getirisi 12 ay sonra 1 milyon 900 bin lira.

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