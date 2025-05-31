Bunu yapan emekli daha fazla maaş alacak! Uzman isim açıkladı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emeklilik sistemindeki kritik değişimin emekli cephesinde nasıl karşılayacağını merak ediliyor. daha fazla prim günü yatıran vatandaşın emeklilikte daha fazla maaş almasının önünü açan bu düzenlemeyle birlikte yeni emeklilik sistemi konusunda akıllarda bir çok soru işareti bulunuyor bu kapsamda ekonomist Muhammet Bayram TV 100 canlı yayınında konuştu.



Bayram, emeklilik sisteminin yeni bir reforma ihtiyacı olduğunu ifade etti. Bayram, kademeli emeklilikten bahsederek, "Aynı prim gün sayısına sahipsiniz ama daha önce veya daha sonra emekli olmanızdan dolayı prim gün sayısının etkisi farklı oluyor. Prim gün sayısının aynı olması lazım. Geçene sene maaş alanlar bu sene maaş alanlara göre çok daha fazla maaş alacak. Bütün prim sisteminin gözden geçirilmesi gerekiyor"dedi.

"DEVLETE GİTTİ"



Emekli olduktan sonra daha az maaş alan Bağ-Kur'luların olduğunu da belirten Bayram, prim günleri ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Özellikle daha fazla prim ödediyseniz ya da yüksekten maaş alıp da yüksekten prim ödediyseniz, o sizin cebinize girmesi gereken paraydı, ama devlete gitti. Emekli olunca daha az maaş alıyorsanız, bir sorundu. Artık daha fazla prim ödeyen daha fazla maaş alacak"