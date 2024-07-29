Bunu yapan ev sahipleri dikkat: 94 bin 622 TL cezası var

Bu düzenlemeye göre, konutlarını 100 gün veya daha kısa süreyle kiralamak isteyen ev sahiplerinin öncelikle binadaki kat maliklerinden izin alması ve ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurarak Turizm Amaçlı Konut Belgesi edinmeleri gerekiyor.