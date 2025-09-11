Bunu yapan insan olamaz! 3,5 yaşındaki çocuğa kan donduran işkence

Dehşet veren olan Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşandı. Sevgilisi M.A.E. (50) ile 4 ay önce apartmana taşınan H.A.’nın oğlu M.D.Ç.’nin önceki gece saatlerinde çığlık sesleri ile ağlaması komşuları endilendirdi.

İhbar üzerine küçük çocuğun evine giden polis gördükleri karşında şok oldu.

Çocuğun darbedildiğini çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu gören polis "anne" H.A. ve sevgilisi M.A.E.’yi gözaltına aldı. Ambulansla önce Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, daha sonra Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRMÜŞLER

Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürüldüğü, kollarında ve yüzünde darba bağlı morluk olduğu, popo kısmında ise sıcak suya bağlı yanık izlerinin olduğu tespit edildi.

H.A. ve sevgilisi M.A.E., tutuklandı. Küçük çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Öte yandan vatandaşlar "çocuğa şiddet ve istismar" olaylarında şüphelilere yönelik 'caydırıcı' cezalar verilmesi için yetkililere sık sık çağrıda bulunuyor.