Bunu yapan kişilerin maaşı kesilecek! SGK harekete geçti

Anne veya babadan kalan emekli maaşını almak için hileli boşanma yoluna başvuran kişiler SGK ekipleri tarafından belirleniyor.

MAAŞLAR KESİLİYOR, ÖDEMELER GERİ ALINIYOR

Eşlerinden boşanan fakat aynı evde beraber yaşadıkları ortaya çıkan kadınların maaşları kesiliyor, daha önce yapılan tüm ödemeler ise faiziyle geri alınıyor.

SGK’DAN ÖNEMLİ UYARI

Sosyal Güvenlik Kurumu, hileli boşanma yoluna başvuranlarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. SGK’nin paylaşımında, “Dikkat! Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kişilere bağlanan aylıklar, kurumumuzun yaptığı tespitler doğrultusunda kesilmektedir. Hak kaybı yaşamamak için yasalara uygun davranmayı unutmayın” uyarısına yer verildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILIYOR

SGK’nin tespitleri doğrultusunda usulsüz maaş alanların belirlenmesi halinde şahıslar hakkında yasal işlem uygulanıyor. Ayrıca SGK, ödenen aylıkların faiziyle geri alınması için gerekli işlemleri başlatıyor.