Bunu yapan parasını 5'e katlar. Ünlü ekonomist tüyoyu verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bunu yapan parasını 5'e katlar. Ünlü ekonomist tüyoyu verdi

Ünlü ekonomist yatırım yapmak isteyenlere tüyoyu verdi. Bu yatırıma yönelen parasını 5'e katlar. İşte ayrıntılar...

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