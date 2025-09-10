Bunu yapan Türklerin ABD vizesi iptal edilecek: Resmen açıkladılar

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vize başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarına benzeri görülmemiş bir uyarıda bulundu.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan uyarıda "Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır" ifadesine yer verildi.

Uyarıda, "Konsolosluk görevlisi, seyahat amacınızın bu olduğu kanaatine varırsa vize başvurunuz reddedilecektir" ifadesi de eklendi.

TRUMP'IN ŞAHSİ MESELESİ

ABD vatandaşı olmayan kaçak göçmenlerin ABD'de çocuk yaparak ABD vatandaşlığı kazanması, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminden düşmeye bir konuydu.

Trump, bu yasayı kaldırmak ve göçmen çocuklarının ABD vatandaşlığı ile doğmasını önlemek için yasayı kaldırmaya hazırlandığını daha önce de ifade etmişti.

Ancak o zamana kadar ABD, verdiği vizeleri azaltarak ve kaçak göçmenleri farklı ülkelere sınır dışı ederek bu duruma müdahale ediyor.