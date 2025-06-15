Bunu yapan zengin oluyor! Aylık 155 bin lira...

2025 yılında, özellikle 1 aylık vadeli mevduat hesapları yatırımcıların yeniden radarına girmiş durumda... Faizlerdeki yükseliş, büyük birikime sahip vatandaşlara aylık bazda cazip kazanç kapıları aralıyor.
Özellikle 4 milyon TL’lik birikimi olan yatırımcılar için 32 günlük vadeli mevduatlar artık önemli bir gelir kaynağı haline geldi.
Peki güncel verilere göre hangi banka ne kadar faiz sunuyor ve net kazanç ne oluyor?
İşte 15 Haziran 2025 itibarıyla en güncel tablo:
Bankalara Göre Güncel 32 Günlük Vadeli Mevduat Faiz Oranları ve 4 Milyon TL’nin Getirisi...
TEB
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 4.155.003 TL
Net Kazanç: 155.003 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 4.155.003 TL
Net Kazanç: 155.003 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 4.149.041 TL
Net Kazanç: 149.041 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL
Net Kazanç: 146.060 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 4.146.060 TL
Net Kazanç: 146.060 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %48,5
Vade Sonu Tutar: 4.144.570 TL
Net Kazanç: 144.570 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 4.117.742 TL
Net Kazanç: 117.742 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %38,25
Vade Sonu Tutar: 4.114.016 TL
Net Kazanç: 114.016 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %35
Vade Sonu Tutar: 4.104.329 TL
Net Kazanç: 104.329 TL
VAKIF KATILIM (Kâr Payı)
Kâr Payı Oranı: %34,29
Vade Sonu Tutar: 4.102.212 TL
Net Kazanç: 102.212 TL