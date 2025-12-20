Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette tüketici haklarını korumak ve piyasa düzenini sağlamak amacıyla uygulanan idari para cezalarını 2026 yılı için güncelledi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yeni ceza tutarları ve uygulama esasları duyuruldu.

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUK CEZALARI ARTTI

En dikkat çekici artışlar, Ek 1 kapsamındaki ciddi ihlallerde yaşandı. Fahiş fiyat artışı için alt sınır 180 bin 617 TL, üst sınır 1 milyon 806 bin 177 TL olarak belirlendi. Piyasada darlık yaratıcı faaliyetler (stokçuluk) için ise cezanın alt sınırı 1 milyon 806 bin 177 TL'ye, üst sınırı ise 21 milyon 674 bin 130 TL'ye yükseltildi.

DİĞER İHLALLER İÇİN CEZA TARİFESİ

Tebliğde, perakende ticaret kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasında sayılan diğer ihlaller için de yeni tutarlar açıklandı:

Kampanya ve prim aykırılıkları: 57 bin 241 TL

Büyük ve zincir mağaza ihlalleri: 180 bin 429 TL

Genel aykırılıklar: 90 bin 195 TL

Yer yahsisi ve alan ihlalleri: 360 bin 884 TL ile 902 bin 256 TL arasında

Çalışma saatlerine aykırılık: 17 bin 988 TL

Denetimi engelleme veya belge vermeme: 143 bin 102 TL ile 715 bin 516 TL arasında

İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE YILLIK CEZA TAVANI

Bir işletmeye bir takvim yılı içinde kesilebilecek toplam idari para cezası tutarının üst sınırı da işletme ölçeğine göre belirlendi:

Küçük ölçekli işletmeler: 36 milyon 123 bin 551 TL

Orta ölçekli işletmeler: 361 milyon 235 bin 514 TL

Büyük ölçekli işletmeler: 1 milyar 806 milyon 177 bin 570 TL

YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 OCAK 2026

2025 yılı yeniden değerleme oranı (yüzde 25,49) dikkate alınarak hazırlanan yeni ceza tarifesi, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.