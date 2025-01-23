Bunu yapanın ehliyetine el konulacak. Araç sürücüleri dikkat! Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan konuşmasında trafikte işlenen suçlara ilişkin de bir açıklamada bulundu.

"SALDIRI AMACIYLA ARAÇLARINDAN İNEN SÜRÜCÜLERİN EHLİYETİ ALINACAK"

Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin yükseltilmesi gerektiğini belirten Erdoğan,

“Başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun bir şekilde suç, yaptırım ve infaz dengesini toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde düzenleyeceğiz. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların kapsamının genişletilmesiyle adli para cezası miktarlarının yeniden belirlenmesi önceliklerimiz arasındadır. Ceza adaleti sistemini, hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırım türleriyle zenginleştireceğiz.

Bu doğrultuda psikolojik rahatsızlığı olanların ve madde bağımlılarının rehabilite olmadan toplumsal hayata katılmalarını engelleyecek tedbirler alacağız. Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız. Böylece milletimizde ciddi şikayetlere yol açan ve yargıya olan inancı zedeleyen bir sorunu daha çözüme kavuşturmuş olacağız. Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüleri, ehliyetlerine el konulması da dahil, müstakil yaptırımlara tabi tutacağız. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuyla vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezalarını artırıyoruz.

Suç örgütü kurma, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar ve çevre suçlarının cezaları artırılacak. Ölümlü/yaralanmalı kazalarda olay yerini terk etmek suç sayılacak.”