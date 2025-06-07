Bunu yapanlar 10 yıl sonra emekli oluyor! Emeklilik hayali kuranlar dikkat

1 Ekim tarihi ile birlikte yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeler kapsamında çalışma hayatında bir çok köklü değişiklik de yapıldı. Yapılan yasal düzenlemelerde emekliler de unutulmadı isteğe bağlı sigorta aracılığıyla dışarıdan prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanmaya ilişkin önemli adımlar atıldı.

18 yaşından büyük herkes için geçerli olan düzenlemelerle isteğe sigorta Bağ-Kur kapsamına alındı memurlar için bu kapsamda önemli avantajlar da sunuluyor.

En az on yıl fiili memuriyet süresi olan vatandaşlar istifa edip isteğe bağlı sigorta ile kalan süreyi tamamlayarak emekli sandığından emekli olabiliyor fiili hizmet zammı aylık izin askerlik gibi süreler on yıla dahil edilmiyor.

Bu avantajdan yararlanabilmek için istifa eden memur altı ay içinde SGK‘ya başvurmalı. Öte yandan primler altı aydan fazla aksaılırsa iştirakçilikte sona eriyor toplu veya aralıklı ödemelerde bu süre dikkate alınıyor