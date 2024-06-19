Bunu yapmak boşanma sebebi. Erkekler dikkat

Ankara'da bir kişi, eşinin ilgisizliği ve evi terk etmesi üzerine boşanma davası açtı.
Ayrıca vefat eden eşinden kalan mücevherleri kullanarak değişiklikler yapmakla suçladı.
Erkek, mahkemeden maddi ve manevi 50'şer bin lira tazminat talep etti.
Kadın ise kocasının iddialarını reddederek, kendisini hor gördüğünü, dışladığını ve hatta evden kovduğunu öne sürdü.
Kadın, kendisi lehine tedbir ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi 100'şer bin lira tazminat talep etti.
Yerel mahkeme, kocanın eşini eski eşiyle kıyasladığını ve kadını evde istemediğini belirleyerek kocayı tam kusurlu buldu.
Mahkeme, boşanmaya ve kadına maddi 40 bin, manevi 30 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, kocanın temyiz başvurusunu reddetti. Koca, bu karara karşı temyiz başvurusunda bulundu.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ve temyiz taleplerini reddetti.