Bunu yapmak boşanma sebebi. Erkekler dikkat

Bunu yapmak boşanma sebebi. Erkekler dikkat
Kaynak: Haber Merkezi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mevcut eşini, vefat eden eski eşiyle karşılaştıran kişiyi boşanma davasında tam kusurlu buldu. Bunu yapan kişiyi boşanma ve kadına nafaka ile tazminat ödenmesine hükmetti.

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Bunu yapmak boşanma sebebi. Erkekler dikkat 1

Ankara'da bir kişi, eşinin ilgisizliği ve evi terk etmesi üzerine boşanma davası açtı.

Ayrıca vefat eden eşinden kalan mücevherleri kullanarak değişiklikler yapmakla suçladı.

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Bunu yapmak boşanma sebebi. Erkekler dikkat 2

Erkek, mahkemeden maddi ve manevi 50'şer bin lira tazminat talep etti.

Kadın ise kocasının iddialarını reddederek, kendisini hor gördüğünü, dışladığını ve hatta evden kovduğunu öne sürdü.

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Bunu yapmak boşanma sebebi. Erkekler dikkat 3

Kadın, kendisi lehine tedbir ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi 100'şer bin lira tazminat talep etti.

Yerel mahkeme, kocanın eşini eski eşiyle kıyasladığını ve kadını evde istemediğini belirleyerek kocayı tam kusurlu buldu.

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Bunu yapmak boşanma sebebi. Erkekler dikkat 4

Mahkeme, boşanmaya ve kadına maddi 40 bin, manevi 30 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

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Bunu yapmak boşanma sebebi. Erkekler dikkat 5

Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, kocanın temyiz başvurusunu reddetti. Koca, bu karara karşı temyiz başvurusunda bulundu.

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Bunu yapmak boşanma sebebi. Erkekler dikkat 6

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ve temyiz taleplerini reddetti.

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Bunu yapmak boşanma sebebi. Erkekler dikkat 7
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