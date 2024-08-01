Bunu yapmayan tapu sahipleri yandı. 62 gün içinde başvurmayan büyük kaybedecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bunu yapmayan tapu sahipleri yandı. 62 gün içinde başvurmayan büyük kaybedecek

Hisseli tapu sahipleri için yapılan duyuruda, tapuda ön alım hakkı başvurularında 62 günlük sürenin altı çizildi.

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