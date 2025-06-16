Bunu yapmayan yaz tatilini Türkiye’de geçiremeyecek!

Yaz sezonuna girilmesi ile birlikte ülke genelinde turizmde hareketlilik de başladı Öte yandan yıl içerisinde memleket hasreti ve tatil gerekçesiyle Türkiye’yi tercih eden çok sayıda gurbetçi de bulunuyor. Ancak yurt dışından şahsi aracıyla gelenlerin yabancı plakalarla ülkeye giriş yapabilmesi için araç sahibinin son bir yıl içerisinde en az 185 günü yurt dışında geçirmiş olması gerekiyor.

E- DEVLET'TEN SORGULANIYOR

Türkiye’de uzun süre vakit geçirmeyi planlayan vatandaşlar 185 gün kuralı kapsamında uyarılıyor bu kurala uyulmaması halinde sınır kapılarında sorun yaşanabiliyor. Bunun için vatandaşlar e-Devlet üzerinden 185 gün şartını kolaylıkla sorgulatabiliyor.

