Bunu yapmayanın bankadaki tüm parası silinecek! TMSF’den uyarı

Kaynak: Haber Merkezi
Bunu yapmayanın bankadaki tüm parası silinecek! TMSF’den uyarı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankalarda on senedir işlem yapılmayan hesaplarla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. TMSF, 2014 senesinden bu yana hareketsiz kalan hesapların 14 Haziran 2025 tarihine kadar sorgulanması gerektiğini ifade etti. Bu tarihe kadar hareketsiz kalan hesaplar zaman aşımına uğrayacak ve TMSF'ye gelir kaydedilecek.

TMSF, Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine ithafen bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin on sene boyunca talepte bulunmadığı hesapların zaman aşımına uğrayacağını açıkladı.

İlgili yönetmeliğin 8. maddesi gereğince, zaman aşımına uğrayan hesapların listesi, Şubat ayının başından itibaren bankaların internet sitelerinde ve konsolide şekilde TMSF ile Kuruluş Birliklerinin internet sitelerinde yayınlanacak.

14 HAZİRAN 2025 SON TARİH

TMSF, 2014 senesinden bu yana hareket görmeyen hesapların listelerinin, TMSF'nin ana sayfasındaki "Zamanaşımı Sorgusu" bölümünden ve ilgili banka ile Kuruluş Birliklerinin internet sitelerinden Mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabileceğini ifade etti.

Listede adı geçen kişilerin, hesaplarıyla ilgili işlem yapabilmek için 14 Haziran 2025 tarihine kadar ilgili banka şubelerine veya genel müdürlüklere başvurmaları gerektiği açıklandı. Bu tarihe kadar işlem gerçekleştirilmeyen hesaplar zaman aşımına uğrayarak TMSF'ye devredilecek.

MEVDUATLAR NASIL ZAMAN AŞIMINA UĞRAR?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, kullanıcının son işleminden itibaren on sene boyunca talep edilmezse zaman aşımına uğrar. Yaşanan bu durum sadece hesap sahiplerini değil, aynı zamanda mirasçıları da etkiler. Bankalar, zaman aşımına uğrayacak hesaplarla ilgili olarak hak sahiplerine takvim yılı içerisinde bilgilendirme yapmak zorundadır.

Son Haberler
Tanzim satış mağazaları yeniden hayata geçiriliyor! Belediye harekete geçti
Tanzim satış mağazaları yeniden hayata geçiriliyor! Belediye harekete geçti
Beşiktaş'tan 13 yıl sonra bir ilk!
Beşiktaş'tan 13 yıl sonra bir ilk!
Bunu yapmayanın bankadaki tüm parası silinecek! TMSF’den uyarı
Bunu yapmayanın bankadaki tüm parası silinecek! TMSF’den uyarı
TFF, Disiplin Talimatında 'maçtan çekilme' cezasını artırdı
TFF, Disiplin Talimatında 'maçtan çekilme' cezasını artırdı
Sakaryaspor, Ankaragücü'ne hazırlanıyor
Sakaryaspor, Ankaragücü'ne hazırlanıyor