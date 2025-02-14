Bunu yapmayanın bankadaki tüm parası silinecek! TMSF’den uyarı

TMSF, Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine ithafen bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin on sene boyunca talepte bulunmadığı hesapların zaman aşımına uğrayacağını açıkladı.

İlgili yönetmeliğin 8. maddesi gereğince, zaman aşımına uğrayan hesapların listesi, Şubat ayının başından itibaren bankaların internet sitelerinde ve konsolide şekilde TMSF ile Kuruluş Birliklerinin internet sitelerinde yayınlanacak.

14 HAZİRAN 2025 SON TARİH

TMSF, 2014 senesinden bu yana hareket görmeyen hesapların listelerinin, TMSF'nin ana sayfasındaki "Zamanaşımı Sorgusu" bölümünden ve ilgili banka ile Kuruluş Birliklerinin internet sitelerinden Mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabileceğini ifade etti.

Listede adı geçen kişilerin, hesaplarıyla ilgili işlem yapabilmek için 14 Haziran 2025 tarihine kadar ilgili banka şubelerine veya genel müdürlüklere başvurmaları gerektiği açıklandı. Bu tarihe kadar işlem gerçekleştirilmeyen hesaplar zaman aşımına uğrayarak TMSF'ye devredilecek.

MEVDUATLAR NASIL ZAMAN AŞIMINA UĞRAR?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, kullanıcının son işleminden itibaren on sene boyunca talep edilmezse zaman aşımına uğrar. Yaşanan bu durum sadece hesap sahiplerini değil, aynı zamanda mirasçıları da etkiler. Bankalar, zaman aşımına uğrayacak hesaplarla ilgili olarak hak sahiplerine takvim yılı içerisinde bilgilendirme yapmak zorundadır.