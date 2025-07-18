Bunu yapmayanlar trafikte mağdur olabilir

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ekonomik nedenlerden dolayı ya da tatil olduğu gerekçesiyle araba kullanmayı tercih etmeyen vatandaşların araçları uzun süre dışarıda güneş altında kalıyor. Uzun süre yüksek sıcaklıkta güneşin altında kalan araçlarda bazı problemler de meydana gelebiliyor. Bu araçlar için özellikle yağmurlu günler büyük risk teşkil ediyor.

Aracın artan sıcaklık derecelerinde dışarı uzun süre kalmış olması zamanla sertleşmesi ve görevini yapmamasına neden olabiliyor. Bu noktada araç ekspertizleri yaz bakımlarının ihmal edilmemesi silecek lastiklerinin kontrol edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor çünkü aniden bastıran yaz yağmurlarında görüş mesafesinin azalması ve sileceklerde yaşanan aksaklıklar kazaya sebebiyet verebiliyor.



Öte yandan tüm bunlarla birlikte cam suyunuzu ve silecek motorunu kontrol etmekte kritik önem taşıyor. Aynı zamanda sıcak havalarda lastik basınçları da artış gösterebiliyor. Bu kapsamda yaz yağmurlarında kaymayı önlemek amacıyla diş derinliği de önem taşıyor. Yazın arabanın içersinde güneşten bunu almamak için klimaların ve hava filtrelerinin kontrolleri de oldukça önemli. Uzun yaz yolculuklarında kliması yol gitmek neredeyse işkence haline geliyor. Cebinizden fazla masraf çıkmaması için klimalarınızın bakimini da ihmal etmemeniz gerekiyor.

