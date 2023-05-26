Bunu yiyenler zor hasta oluyor

Çörek otunu bilmeyenimiz yoktur. İşte çörek otunu yiyenlerin neden hasta olmadığının yanıtı…

Bunu yiyenler zor hasta oluyor

ÇÖREK OTU KULLANIMI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR.

İşte çörek otunun az bilinen yararları:

Antioksidan özelliği vardır.

Şifalı bitkiler şeker hastalığı : Kandaki şeker miktarını düşürücü etkisi vardır. İnsülin salgılamasını sağlayan pankreasta beta hücrelerini harekete geçirdiği gözlemlenmiştir.

Almanyada yapılan bir araştırma çörek otunun alerjik rahatsızlıklarda kullanılabileceğini göstermiştir.

Astım için şifalı bitkiler : Almanyadaki araştırmada bronşitli astım, allerjik astım, bahar nezlesi rahatsızlıklarına yönelik yapılan çalışmada çörektonun ciddi oranda fayda sağladğı gözlemlenmiştir.

Mide zarını tahriş eden etkenlere karşı mide zarını koruyucu özelliği çörek otu yararları arasındadır.

Çörek otunun kullanımı nefes borusu adalesini genişletme etkisinden dolayı nefes darlığında yararlıdır.

Çörek otu vücudu toksinlerden temizler.

Kalp sağlığını koruyucu etkisi çörekotunun faydaları arasındadır. Çörekotu içinde bulunan timokinon ‘un kalp rahatsızlıklarına yol açan homosistein oranını düşürdüğü gözlenlenmiştir.

Kolesterolin yükselmesine karşı kullanılabilir.

Çörekotu kullanımı hazım güçlüğü çekenler için faydalıdır.

Diş ağrısı için çörek otu kullanılabilir.

İştah açıcıdır.

Yorgunluğa karşı dinçlik verici olarak kullanılabilir.

Koklamak başağrısına iyi gelebilir.

Şifalı bitkiler saç : Çörekotu saç dökülmesi ve kepeğe karşı yararlıdır.

Sivilceler için çörekotu suyu yararlı olabilir.

İltihap oluşumunu engelleyici etkisi vardır.

Çörek otunun içindeki iltihap önleyici madde eklem iltihabı için yararlıdır.

Prostat ve meme kanserini yavaşlatıcı etkinliği bulunur.

Karaciğeri koruyucu özelliği çörekotu faydaları içindedir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırma karaciğer kanserine karşı koruyabileceğini göstermiştir.

Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
CHP'li Karabat, Erdoğan kazanırsa doların ne kadar olacağını açıkladı Ekonomi
CHP'li Karabat, Erdoğan kazanırsa doların ne kadar olacağını açıkladı
İngiltere'ye göç rekoru! 600 bini aştı Dünya
İngiltere'ye göç rekoru! 600 bini aştı
İran sınırındaki güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı Güncel
İran sınırındaki güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
Adana’da 1 kişinin vurulduğu silahlı kavga kamerada Güncel
Adana’da 1 kişinin vurulduğu silahlı kavga kamerada
2 aylık hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Güncel
2 aylık hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
Silahla şakalaşırken kendini vurdu öldü Güncel
Silahla şakalaşırken kendini vurdu öldü
Mikonos Adası açıklarında göçmen botu battı: 3 ölü, 12 kayıp Dünya
Mikonos Adası açıklarında göçmen botu battı: 3 ölü, 12 kayıp