Bunu yiyenler zor hasta oluyor

ÇÖREK OTU KULLANIMI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR.
İşte çörek otunun az bilinen yararları:
Antioksidan özelliği vardır.
Şifalı bitkiler şeker hastalığı : Kandaki şeker miktarını düşürücü etkisi vardır. İnsülin salgılamasını sağlayan pankreasta beta hücrelerini harekete geçirdiği gözlemlenmiştir.
Almanyada yapılan bir araştırma çörek otunun alerjik rahatsızlıklarda kullanılabileceğini göstermiştir.
Astım için şifalı bitkiler : Almanyadaki araştırmada bronşitli astım, allerjik astım, bahar nezlesi rahatsızlıklarına yönelik yapılan çalışmada çörektonun ciddi oranda fayda sağladğı gözlemlenmiştir.
Mide zarını tahriş eden etkenlere karşı mide zarını koruyucu özelliği çörek otu yararları arasındadır.
Çörek otunun kullanımı nefes borusu adalesini genişletme etkisinden dolayı nefes darlığında yararlıdır.
Çörek otu vücudu toksinlerden temizler.
Kalp sağlığını koruyucu etkisi çörekotunun faydaları arasındadır. Çörekotu içinde bulunan timokinon ‘un kalp rahatsızlıklarına yol açan homosistein oranını düşürdüğü gözlenlenmiştir.
Kolesterolin yükselmesine karşı kullanılabilir.
Çörekotu kullanımı hazım güçlüğü çekenler için faydalıdır.
Diş ağrısı için çörek otu kullanılabilir.
İştah açıcıdır.
Yorgunluğa karşı dinçlik verici olarak kullanılabilir.
Koklamak başağrısına iyi gelebilir.
Şifalı bitkiler saç : Çörekotu saç dökülmesi ve kepeğe karşı yararlıdır.
Sivilceler için çörekotu suyu yararlı olabilir.
İltihap oluşumunu engelleyici etkisi vardır.
Çörek otunun içindeki iltihap önleyici madde eklem iltihabı için yararlıdır.
Prostat ve meme kanserini yavaşlatıcı etkinliği bulunur.
Karaciğeri koruyucu özelliği çörekotu faydaları içindedir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırma karaciğer kanserine karşı koruyabileceğini göstermiştir.