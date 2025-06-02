Bunun gibisini hiç görmediniz! 2 bin yıllık antik limanın sırrı: Kalpli göl nasıl pembeye dönüştü

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan Alexandria Troas Antik Kenti’nin 2 bin yıllık iç limanı, zamanla denizle bağlantısı koptu ve doğa koşullarıyla kalp şeklini aldı.

Tuzlu suyu, yılın belirli dönemlerinde pembeleşerek eşsiz bir kalpli pembe göl oluşturdu. Bu göl, bugünlerde tekrar pembeye büründü. Kalp şeklindeki “Kalpli Göl”, dronla havadan görüntülendi.

Alexandria Troas Antik Kenti’nin ticari merkezi olan 2 bin yıllık iç limanı, günümüzde kalpli pembe göl olarak turizme hizmet veriyor.

Dış limanla bağlantısı kesilen iç liman, zamanla göle dönüştü. Sıcaklık ve tuzluluk artışı, “dunaliella salina” adlı mikroskobik bitkisel canlının çoğalmasıyla gölün pembe ve kırmızı tonlara bürünmesini sağlıyor.

Doğa koşullarıyla suyun çekilmesi, göle kalp şeklini verdi. Tuzlu suyun yılda birkaç kez pembeleşmesiyle antik liman, dünyada bilinen 8 pembe gölden biri oldu.

Ziyaretçilerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ünlenen kalp şeklindeki göl, bugünlerde yeniden pembeye dönüyor.

Kalp formuyla dikkat çeken “Kalpli Göl”, dronla havadan kaydedildi.