Bünyamin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Bünyamin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Bünyamin ne demek? Bünyamin isminin anlamı nedir?

BÜNYAMİN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Bünyamin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Yakup Peygamber'in en küçük oğlunun adı.

- Galip gelen.

BÜNYAMİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Bünyamin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Bünyamin adını koymak caizdir.