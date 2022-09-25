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Her partinin koridorlarında bu anket konuşuluyor. İşte partilerin son oy oranları

Seçimlere sayılı aylar kala anket şirketleri çalışmaları devam ediyor. BUPAR Araştırma Şirketi Başkanı Erdal Akaltun, Millet İttifakı oylarının artma, Cumhur İttifakı oylarının ise azalma eğiliminde olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 11:14
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BUPAR Araştırma Şirketi sonuçları açıkladı Millet İttifakı arayı açıyor. AKP, CHP, İYİ Parti, MHP koridorlarında bu anket konuşuluyor. İşte partilerin son oy oranları

Her partinin koridorlarında bu anket konuşuluyor. İşte partilerin son oy oranları
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Seçimlere sayılı aylar kala anket şirketleri çalışmalarına hız verdi. ORC Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 33 ilde 6 bin 190 kişiyle gerçekleştirilen ve 17-21 Eylül tarihlerini kapsayan anketin ön sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Sena Tufan’ın haberine göre, ankette İYİ Parti’nin oylarının yükseldiği dikkat çekti. Katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz” sorusu yöneltildi. Buna göre kararsız seçmenlerin dağıtılmasıyla birlikte, AKP yüzde 30.6, CHP yüzde 24.8, İYİ Parti 19.4 oranında oy aldı. Diğer partilerin de dağılımının yer aldığı analizin ise kamuoyuyla yarın paylaşılacağı açıklandı.

BUPAR Araştırma Şirketi Başkanı Erdal Akaltun da, BUPAR Ararştırma’nın son anket sonuçlarından elde ettiği genel bulguları Cumhuriyet’e anlattı. Akaltun, son araştırma sonuçlarında Millet İttifakı’nın oylarının artma eğiliminde olduğunu kaydetti, Akaltun, “Bizim anketlerimizde İYİ Parti’nin oyları yüzde 15 düzeyinde çıkıyor. Özellikle son araştırmalarımızda Millet İttifakı oylarının artma eğiliminde olduğunu, Cumhur İttifakı oylarının ise azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz” dedi.

“PROJE ÖNEMLİ”

Akaltun, 6’lı masanın aday belirsizliği üzerinden yürütülen tartışmaların anketlerdeki yansımalarını ise şu sözlerle anlattı:

“Seçmenler 6’lı masanın adayını değil projelerini konuşuyor. 6’lı masada genel başkanlar arasında da bu konu bir sorun teşkil etmiyor. Ancak şu anda adaylık açıklamasını yapmak 6’lı masa için çok da doğru olmayacak. Çünkü seçime çok uzun bir zaman olduğu için, seçmenler aday yerine projeleri konuşuyor. Ülkenin içinde bulunduğu sorunlar ve konjonktürde sorunları var olan iktidarın çözüp çözemeyeceğiyle ve burada 6’lı masanın önerilerine kulak verecektir. Seçmenler şu anda kişiyi tartışmak yerine ülkede nelerin değişebileceğini konuşuyor. Bu nedenle seçmenlerin asıl merak ettiği değişimin neler getireceği.”

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Poyraz
25.09.2022 11:51
% 30 hikaye  
 
Reisim Atatürk
25.09.2022 11:46
Bu kadar yolsuzluk, pahalılık, kötü bir dış siyaset, rant uğruna yok edilen tabiat varlıkları, çöken tarım, ülkeye doldurulan milyonlarca göçmen varken AKP hala nasıl oy alabiliyor, çok şaşırtıcı.  
 
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