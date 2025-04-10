'Burada deprem olmaz' iddiası çürüdü! Bölge halkı diken üstünde

Trabzon ve çevresi, son bir yıl içinde yaşanan depremlerle sismik bir uyanış yaşıyor. Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 9 Nisan 2025 sabahı meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında korku ve belirsizlik yaratırken “Trabzon’da deprem olmaz” şeklindeki söylemler çürümüş oldu. Özellikle Trabzon yerel basınında bu konuya dikkat çekiliyor. Kuzey Ekspres’ten Emin Saraç’ın aktardığı bilgilere göre art arda gelen sarsıntılar, “Daha büyük bir deprem mi kapıda?” sorusunu akıllara getiriyor.

BÖLGE HALKI DİKEN ÜSTÜNDE

Kelkit’teki 4.2’lik deprem, Trabzon ve çevre illerde hissedildi. Bu olay, son bir yılda bölgede artan sismik hareketliliğin yalnızca bir halkası. Vatandaşlar, her sarsıntıyla birlikte hem can güvenliklerini hem de yaşadıkları binaların dayanıklılığını sorgulamaya başladı. Uzmanlar, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde fay hatlarının aktif olduğunu ve bu durumun göz ardı edilemeyecek bir risk taşıdığını vurguluyor.

SON BİR YILDAKİ DEPREMLER

Trabzon ve çevresinde son bir yıl içinde kaydedilen depremler, bölgenin sismik açıdan hareketsiz olduğu yönündeki algıyı yok etti:

9 Ocak 2025: Trabzon’da 3.3 büyüklüğünde deprem.

6 Ocak 2025: Akçaabat’ta 3.2 büyüklüğünde sarsıntı.

7 Kasım 2024: Trabzon açıklarında 2.8 büyüklüğünde deprem.

Bu depremler, her ne kadar büyük çaplı hasara yol açmamış olsa da, bölgedeki sismik hareketliliğin artışı konusunda ciddi bir uyarı niteliğinde. Özellikle sahil kesimlerinde dolgu ve alüvyon zeminler üzerinde yer alan yapılar, depremlerin etkisini daha fazla hissettirebilir. Uzmanlar, bu alanlardaki binaların depreme karşı savunmasız olabileceğini belirtiyor.